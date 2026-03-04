Μπαράζ ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα – Έρχονται πρόστιμα

Πίνακας περιεχομένων

Η αντίστροφη μέτρηση για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη έχει ξεκινήσει. Η ΑΑΔΕ περνά στη φάση της επιβολής προστίμων, μετά τον τελευταίο γύρο διασταυρωτικών ελέγχων που αποκάλυψε δεκάδες χιλιάδες παραβάσεις.

Σύμφωνα με την Ημερησία , τα ειδοποιητήρια με τα «ραβασάκια» αναμένεται να αποσταλούν άμεσα, με τα ποσά να φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, εντοπίστηκαν 87.026 ανασφάλιστα οχήματα. Οι ιδιοκτήτες τους είχαν λάβει ειδοποίηση να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα εντός 15 ημερών. Όσοι δεν συμμορφώθηκαν, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με διοικητικά πρόστιμα, τα οποία συνοδεύονται και από ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Το ύψος των προστίμων διαφοροποιείται ανάλογα με το όχημα: 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατικά και λοιπά οχήματα και 250 ευρώ για δίκυκλα. Η πράξη επιβολής προστίμου υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του οχήματος και του ιδιοκτήτη, τη νομική βάση της παράβασης, αλλά και ρητή αναφορά στις συνέπειες μη συμμόρφωσης.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ είναι σαφές: οι έλεγχοι δεν σταματούν εδώ. Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση του προστίμου θα πραγματοποιηθεί δεύτερος διασταυρωτικός έλεγχος. Εάν διαπιστωθεί ότι το όχημα παραμένει ανασφάλιστο ή δεν έχει τακτοποιήσει άλλες υποχρεώσεις, όπως τεχνικό έλεγχο ή τέλη κυκλοφορίας, θα αφαιρεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Ακόμη αυστηρότερες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση υποτροπής. Εάν μέσα σε τρία χρόνια από την πρώτη πράξη επιβολής προστίμου διαπιστωθεί νέα παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ επαναλαμβάνεται η αφαίρεση άδειας και πινακίδων. Το πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, όλοι οι συνιδιοκτήτες ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τόσο για το αρχικό πρόστιμο όσο και για τυχόν πρόστιμο υποτροπής.

Η ψηφιακή διαδικασία και οι ενστάσεις

Η διαδικασία έχει πλήρως ψηφιοποιηθεί. Οι πράξεις επιβολής προστίμου κοινοποιούνται ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στη διαδρομή Περιουσία και Φορολογία – Οχήματα – Διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων. Η διοίκηση οφείλει να εξετάσει την ένσταση και να αναρτήσει απόφαση εντός 30 εργάσιμων ημερών. Το πρόστιμο διαγράφεται μόνο εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να «τρέξει» νέος κύκλος διασταυρώσεων, με στόχο τον εντοπισμό όχι μόνο ανασφάλιστων οχημάτων, αλλά και εκείνων που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις βασίζονται σε στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες, το μητρώο οχημάτων και τα δεδομένα της φορολογικής διοίκησης.

Στελέχη της ΑΑΔΕ επισημαίνουν ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και περιορισμού της φοροδιαφυγής. Η κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων δεν συνιστά μόνο διοικητική παράβαση, αλλά και σοβαρό κίνδυνο για τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος.

Με το νέο πλαίσιο, η φορολογική διοίκηση στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση του οχήματός τους, προκειμένου να αποφύγουν τόσο τα χρηματικά πρόστιμα όσο και τις διοικητικές κυρώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ακινητοποίηση του οχήματος.

Οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν την έκταση της συμμόρφωσης, καθώς η ΑΑΔΕ δείχνει αποφασισμένη να αξιοποιήσει στο έπακρο τα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει.