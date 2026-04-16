Ακαθάριστα Οικόπεδα: Οι αλλαγές στις νέες δηλώσεις – Πόσο θα σας στοιχίσει ο καθαρισμός

Πίνακας περιεχομένων

Αυστηρότερο πλαίσιο με αυξημένα πρόστιμα και εντατικούς ελέγχους τίθεται σε εφαρμογή για τον καθαρισμό οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

O καθαρισμός οικοπέδων τίθεται και φέτος στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να προχωρά σε αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και αυξημένων προστίμων για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.

Η μείωση της καύσιμης ύλης σε ιδιωτικούς χώρους θεωρείται κρίσιμη για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης φωτιάς σε κατοικημένες περιοχές, γι’ αυτό και οι αρμόδιες αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη συμμόρφωση των υπόχρεων.

Προθεσμίες και διαδικασία δήλωσης

Η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων καθαρισμού έχει τεθεί σε λειτουργία από την 1η Απριλίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπόχρεους να δηλώσουν την ολοκλήρωση των εργασιών τους.

Καθαρισμός οικοπέδων: Προθεσμίες και βαριά πρόστιμα

Οι ιδιοκτήτες και λοιποί δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου να καταχωρίσουν τη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν προχωρήσει στον απαιτούμενο καθαρισμό.

Αυξημένα πρόστιμα και νέες κυρώσεις

Το νέο πλαίσιο προβλέπει σημαντική αύξηση των προστίμων για όσους δεν καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από 0,50 ευρώ που ίσχυε, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ.

Παράλληλα, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ από τον δήμο, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 100 ευρώ ύστερα από καταγγελία για μη τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας.

Τι ισχύει για ψευδείς δηλώσεις και ενστάσεις

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται πλέον με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών, σε ένα πλαίσιο που διαφοροποιείται σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι αλλάζει από φέτος

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ένσταση κατά του προστίμου εντός δέκα ημερών από την επιβολή του, απευθυνόμενοι στο αρμόδιο όργανο που εξέδωσε την απόφαση.

Έλεγχοι και παρεμβάσεις των δήμων

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ξεκινούν από την 1η Ιουνίου και διαρκούν έως τις 31 Οκτωβρίου, διάστημα κατά το οποίο οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους τους καθαρούς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και εφόσον απορριφθεί τυχόν ένσταση, οι δήμοι προχωρούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό εντός πέντε ημερών, με το σχετικό κόστος να επιβαρύνει πλήρως τον υπόχρεο.

Ποιες εργασίες απαιτούνται

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει την απομάκρυνση ξερών δέντρων, κλαδιών και φυτικής ύλης, καθώς και την αποψίλωση χόρτων και άλλων υλικών που μπορούν να αναφλεγούν.

Επιπλέον, απαιτείται η αραίωση της βλάστησης, η απομάκρυνση απορριμμάτων και εύφλεκτων υλικών, καθώς και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Κόστος και υπόχρεοι

Το κόστος των εργασιών διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος του οικοπέδου, ξεκινώντας από 200 έως 350 ευρώ για μικρές εκτάσεις και φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τα 1.200 ευρώ για μεγαλύτερα οικόπεδα.

Η υποχρέωση αφορά ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και άλλους δικαιούχους ακινήτων σε εντός σχεδίου περιοχές, σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, σε εκτάσεις κοντά σε οικισμούς και σε εκτός σχεδίου οικόπεδα με κτίσμα.

Εναλλακτικός τρόπος υποβολής δήλωσης

Για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα υποβολής δήλωσης και χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για όσους δεν έχουν πρόσβαση ή εξοικείωση με την τεχνολογία.

Στις περιπτώσεις αυτές, η δήλωση μπορεί να υποβάλλεται με φυσική παρουσία και να αποστέλλεται στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος.