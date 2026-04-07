Καθαρισμός οικοπέδων: Προθεσμίες και βαριά πρόστιμα

Πίνακας περιεχομένων

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων έως 15 Ιουνίου με πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ για παραβάσεις.

Καθαρισμός οικοπέδων έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου, με σαφείς προθεσμίες και αυστηρές υποχρεώσεις για ιδιοκτήτες και χρήστες ακινήτων. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου, ενώ η συντήρηση των χώρων είναι υποχρεωτική μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Η υποχρέωση αφορά ιδιοκτήτες, μισθωτές και επικαρπωτές, οι οποίοι καλούνται να διασφαλίσουν ότι τα οικόπεδά τους είναι απαλλαγμένα από εύφλεκτα υλικά, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιών.

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός

Οι εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν την απομάκρυνση ξερών δέντρων, κλαδιών, χόρτων και γενικά κάθε εύφλεκτης βλάστησης από την επιφάνεια του εδάφους.

Επιπλέον, απαιτείται αραίωση της θαμνώδους βλάστησης, αποκλάδωση των δέντρων και απομάκρυνση απορριμμάτων ή άλλων επικίνδυνων υλικών που μπορεί να προκαλέσουν ή να ενισχύσουν μια πυρκαγιά.

Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό

Η ευθύνη για τον καθαρισμό βαραίνει τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του οικοπέδου, ο οποίος μπορεί είτε να πραγματοποιήσει τις εργασίες ο ίδιος είτε να αναθέσει την εργασία σε ιδιωτικό συνεργείο.

Σε περιπτώσεις δημοτικών εκτάσεων, οι δήμοι αναλαμβάνουν τον καθαρισμό, συχνά μέσω συνεργείων που προσλαμβάνονται με συμβάσεις έργου.

Έλεγχοι και παρεμβάσεις των δήμων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι δήμοι προχωρούν σε ελέγχους για να διαπιστώσουν αν οι ιδιοκτήτες έχουν συμμορφωθεί.

Σε περίπτωση παράβασης, τα συνεργεία του δήμου αναλαμβάνουν τον καθαρισμό, επιβαρύνοντας τον ιδιοκτήτη τόσο με το κόστος των εργασιών όσο και με τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Υποχρεωτική δήλωση και διαδικασία

Οι υπόχρεοι οφείλουν να δηλώνουν τις εργασίες καθαρισμού στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή, η δήλωση μπορεί να γίνει μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές για όσους δεν συμμορφώνονται. Επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν προχωρούν σε καθαρισμό και 100 ευρώ σε όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, ακόμη και αν έχουν καθαρίσει.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης, ενώ σε περιπτώσεις πλήρους αδιαφορίας προβλέπεται πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και μέγιστο 2.000 ευρώ, καθώς και επιβάρυνση για τον καθαρισμό από τον δήμο.

Η συμμόρφωση με τα μέτρα αποτελεί βασικό στοιχείο για την πρόληψη πυρκαγιών και την προστασία της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.