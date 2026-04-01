Ξεκινά ο καθαρισμός οικοπέδων: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε εδώ

Πίνακας περιεχομένων

Ο καθαρισμός οικοπέδων τίθεται σε άμεση εφαρμογή από την Τετάρτη 1η Απριλίου, με τους πολίτες να καλούνται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Η συγκεκριμένη υποχρέωση αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, ειδικά σε μια περίοδο που ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά.

Παράλληλα, έχει τεθεί σαφές χρονικό όριο για την ολοκλήρωση των καθαρισμών, καθώς όλοι οι χώροι θα πρέπει να είναι πλήρως καθαρισμένοι μέχρι την 1η Μαΐου, ημερομηνία έναρξης της αντιπυρικής περιόδου. Η οδηγία αυτή προκύπτει μέσα από συντονισμένες συσκέψεις που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τον Μάρτιο.

Το χρονοδιάγραμμα και οι υποχρεώσεις των πολιτών

Η έναρξη των καθαρισμών σηματοδοτεί μια κρίσιμη φάση προετοιμασίας, με τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να φέρουν την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση των χώρων τους σε ασφαλή κατάσταση. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες θεωρείται καθοριστική για τον περιορισμό των κινδύνων κατά τους θερινούς μήνες.

Καθαρισμός οικοπέδων: Προθεσμίες, δήλωση και κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών δεν αποτελεί απλώς τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστικό μέτρο προστασίας. Η τήρηση των προθεσμιών συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εστιών κινδύνου σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Κατανομή αρμοδιοτήτων στο νέο πλαίσιο

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, έχουν αποσαφηνιστεί οι ρόλοι όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Οι Δήμοι αναλαμβάνουν τον έλεγχο και, όπου απαιτείται, τον καθαρισμό των οικοπέδων, ενώ οι ιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των ιδιοκτησιών τους.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρεμβαίνει κυρίως σε περιπτώσεις καταγγελιών για ακαθάριστα οικόπεδα, ενισχύοντας το σύστημα ελέγχου. Η συνεργασία αυτών των φορέων θεωρείται απαραίτητη για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων.

Ο ανθρώπινος παράγοντας στις πυρκαγιές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο της ανθρώπινης αμέλειας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί βασική αιτία πρόκλησης πυρκαγιών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό περιστατικών συνδέεται άμεσα με δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Συγκεκριμένα, το 63% των περιπτώσεων σχετίζεται με αγροτικές εργασίες ή θερμές εργασίες, ενώ αυξημένος κίνδυνος καταγράφεται και σε περιόδους όπως ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Οκτώβριος, όταν πραγματοποιούνται καύσεις υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Η σημασία της πρόληψης για τη μείωση των πυρκαγιών

Η βελτίωση της εικόνας στους καθαρισμούς και η ενίσχυση της προσοχής στις ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός πυρκαγιών θα μπορούσε να αποφευχθεί εφόσον τηρηθούν οι οδηγίες.

Όπως επισημαίνεται, εάν υπάρξει ουσιαστική συμμόρφωση, έως και τρεις από τις πέντε πυρκαγιές ενδέχεται να μην εκδηλωθούν. Η πρόληψη, συνεπώς, παραμένει το βασικό εργαλείο για τη μείωση των κινδύνων κατά την αντιπυρική περίοδο.