Υπουργείο Παιδείας: Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης

Τετραετές πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης θα υλοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Η δράση, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αρθρωτού και κλιμακούμενου προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ (3.976.386,00), με στόχο την ενίσχυση της παιδαγωγικής και επαγγελματικής τους ικανότητας για να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να συνδέουν με συνεκτικό τρόπο τις εκπαιδευτικές δράσεις της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και την Ενεργό Πολιτειότητα.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Το σχολείο που δημιουργούμε αποτελεί ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, ευθύνης και δράσης για τα παιδιά μας. Με το νέο τετραετές πρόγραμμα επιμόρφωσης ύψους 4. εκ.ευρώ, δίνουμε στους εκπαιδευτικούς μας τη δύναμη να μετατρέψουν την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη σε εμπειρία. Η εκπαίδευση για την Αειφορία και την Ενεργό Πολιτειότητα γίνεται ο πυρήνας του σύγχρονου σχολείου. Αποτελεί μια ενιαία φιλοσοφία που διαπερνά όλη την εκπαιδευτική αλυσίδα: από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων μέχρι τις πρωτοβουλίες των μαθητών, από την τάξη μέχρι τις τοπικές κοινωνίες. Θέλουμε τα παιδιά μας να μην στέκονται θεατές, αλλά να συμμετέχουν, να διεκδικούν, να δημιουργούν. Να κατανοούν τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και δοκιμάζεται διαρκώς. Γι’ αυτό και επενδύουμε καθημερινά στους εκπαιδευτικούς. Τους εξοπλίζουμε με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με εργαλεία συνεργασίας και καινοτομίας, ώστε να συνδέουν τη γνώση με την πράξη και να εμπνέουν κάθε μαθητή και μαθήτρια. Γιατί η κοινωνία που οραματιζόμαστε για τις νεότερες γενιές δεν θα προκύψει τυχαία. Θα διαμορφωθεί μέσα στις σχολικές αίθουσες, από εκπαιδευτικούς που πιστεύουν στη δύναμη της αλλαγής και μαθητές και μαθήτριες που μαθαίνουν να την κάνουν πράξη.»

Η επιμόρφωση αποτελεί ένα πρόγραμμα αλλαγής στην προσέγγισης των δράσεων της σχολικής μονάδας συνδέοντας τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τις δράσεις για τον ενεργό πολίτη και λοιπές δράσεις, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ηγηθούν μιας μεταρρύθμισης της κοινωνίας προς τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, στοχεύει στον μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλους της Σύμπραξης για την Πράσινη Εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση για την αειφορία είναι μια σύγχρονη και καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση. Βασίζεται σε μια συνολική θεώρηση της λειτουργίας του σχολείου και αξιοποιεί τρόπους μάθησης που ενθαρρύνουν τη διερεύνηση, την ανακάλυψη και τη συνεργασία. Δίνεται έμφαση στη σύνδεση της μάθησης με την κοινωνία, στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών και στην κατανόηση των θεμάτων μέσα από διαφορετικές οπτικές. Παράλληλα, αξιοποιούνται σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως η κοινωνικο-παιδαγωγική, η μετασχηματίζουσα μάθηση, η οικοσυστημική αντίληψη και ο καθολικός σχεδιασμός της μάθησης, ώστε η εκπαίδευση να είναι πιο ουσιαστική και προσβάσιμη για όλους.

Η επιμόρφωση εστιάζει στην ολιστική προσέγγιση της σχολικής λειτουργίας, υποστηρίζοντας τους/τις εκπαιδευτικούς:

στη διασύνδεση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων,

των δράσεων για τον Ενεργό Πολίτη,

των λοιπών εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών παρεμβάσεων,

και των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας,

με σκοπό την ανάπτυξη συνεκτικών εκπαιδευτικών πρακτικών που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Το πρόγραμμα παρέχει δομημένο επιμορφωτικό και υποστηρικτικό υλικό, το οποίο αξιοποιείται από τους/τις εκπαιδευτικούς στον παιδαγωγικό σχεδιασμό και στην εκπαιδευτική πράξη, ενισχύοντας τον ρόλο τους ως επαγγελματιών μάθησης και φορέων παιδαγωγικής αλλαγής στο σχολικό περιβάλλον.