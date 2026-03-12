Θάνατος καθηγήτριας: Μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων ζητά η ΟΛΜΕ

Πίνακας περιεχομένων

Τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της εκπαιδευτικού που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή τον θάνατο της καθηγήτριας, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης χαρακτήρισε «απολύτως αναγκαία» την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και σημειώνει ότι εξίσου αναγκαίο είναι να ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου.

«Η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου δεν μπορεί να παραμένει στα λόγια. Απαιτείται η ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, καθώς και η δημιουργία δομών που θα στηρίζουν έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους», τόνισε η ΟΛΜΕ.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι προτεραιότητα θα πρέπει να είναι «η επιστροφή σε ένα σχολείο με κέντρο τον άνθρωπο».

Η καθηγήτρια έχασε τη ζωή της από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και για την υπόθεση διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα, με φόντο τις καταγγελίες της εκπαιδευτικού για εκφοβισμό από μαθητές.

Η ίδια είχε αποστείλει στη διεύθυνση του σχολείου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο υπουργείο Παιδείας υπόμνημα καταγγέλλοντας τη σε βάρος της συμπεριφορά.

Τον θάνατο της καθηγήτριας ακολούθησαν καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέφεραν ότι η εκπαιδευτικός είχε αισθανθεί πάρα πολύ άσχημα διότι από τη διεύθυνση του Γενικού Λυκείου είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή για να κριθεί εάν μπορεί να συνεχίσει να διδάσκει σε τάξη. Ο λόγος ήταν ότι υφίστατο σκληρό bullying από μαθητές της και δεν μπορούσε να διατηρήσει τον έλεγχο της σχολικής τάξης.

