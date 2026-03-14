Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών 2026: Πόσοι αποχωρούν από Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών για το 2026 διαμορφώνονται σε 5.043 μετά τη διαδικασία των ανακλήσεων, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά κλάδο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ. Τα στοιχεία σύμφωνα με πίνακες από τον εκπαιδευτικό αναλυτή Patreas στο Forum pde, δείχνουν τη συνολική εικόνα των παραιτήσεων και των αυτοδίκαιων αποχωρήσεων, όπως αυτή προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Από το σύνολο των αιτήσεων, οι 2.445 αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ 2.588 καταγράφονται στη Δευτεροβάθμια. Οι αριθμοί αυτοί είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τα αρχικά στοιχεία πριν από τις ανακλήσεις, όταν οι αιτήσεις έφταναν συνολικά τις 5.492.

Οι αιτήσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μετά τις ανακλήσεις, οι αιτήσεις παραιτήσεων και αυτοδίκαιων αποχωρήσεων ανέρχονται σε 2.445, έναντι 2.679 πριν από τη διαδικασία των ανακλήσεων.

Ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων προέρχεται από τον κλάδο των δασκάλων ΠΕ70, όπου καταγράφονται 1.703 αποχωρήσεις. Ακολουθεί ο κλάδος της ειδικής αγωγής ΠΕ60 με 338 αιτήσεις, ενώ στον κλάδο των νηπιαγωγών ΠΕ60 καταγράφονται επίσης σημαντικές αποχωρήσεις.

Στους υπόλοιπους κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα μεγέθη είναι σαφώς μικρότερα. Για παράδειγμα, στον κλάδο ΠΕ11 καταγράφονται 179 αιτήσεις, στον ΠΕ05 24, στον ΠΕ06 131 και στον ΠΕ08 πέντε. Παράλληλα, μικρότερος αριθμός αποχωρήσεων εμφανίζεται σε ειδικότητες όπως ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28 και ΠΕ30.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στον κλάδο ΠΕ79.01 καταγράφονται 17 αιτήσεις, ενώ στον ΠΕ86 εμφανίζονται 13 αποχωρήσεις. Επιπλέον, στον κλάδο ΕΕΠ-ΕΒΠ καταγράφονται δύο αιτήσεις.

Οι αιτήσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά τις ανακλήσεις ανέρχονται σε 2.588, έναντι 2.813 πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο μεγαλύτερος αριθμός αποχωρήσεων εμφανίζεται στον κλάδο των φιλολόγων ΠΕ02, όπου καταγράφονται 568 αιτήσεις. Ακολουθεί ο κλάδος των μαθηματικών ΠΕ03 με 303 αποχωρήσεις, ενώ σημαντικός αριθμός αιτήσεων καταγράφεται και στον κλάδο ΠΕ04.01 με 180.

Στον κλάδο των φυσικής αγωγής ΠΕ11 εμφανίζονται 189 αιτήσεις, ενώ στους κλάδους ΠΕ05 και ΠΕ06 καταγράφονται 100 και 102 αντίστοιχα. Παράλληλα, στον κλάδο ΠΕ78 καταγράφονται 93 αποχωρήσεις και στον ΠΕ79.01 συνολικά 61.

Σημαντικός αριθμός αιτήσεων εμφανίζεται και σε άλλους κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, στον ΠΕ80 καταγράφονται 120 αποχωρήσεις, στον ΠΕ86 120, ενώ στον ΠΕ82 εμφανίζονται 71 αιτήσεις. Παράλληλα, σε αρκετές ειδικότητες οι αριθμοί είναι σαφώς μικρότεροι, συχνά μονοψήφιοι.

Πώς διαμορφώνεται η συνολική εικόνα

Συνολικά, οι αιτήσεις παραιτήσεων και αυτοδίκαιων αποχωρήσεων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2026 ανέρχονται σε 5.043 μετά τις ανακλήσεις. Πριν από τη διαδικασία αυτή οι αιτήσεις ήταν 5.492.

Η διαφορά οφείλεται στις ανακλήσεις αιτήσεων που υποβλήθηκαν αρχικά, με αποτέλεσμα ο τελικός αριθμός αποχωρήσεων να είναι χαμηλότερος. Παρά τη μείωση αυτή, το σύνολο των αιτήσεων εξακολουθεί να παραμένει υψηλό, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική κινητικότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό ενόψει του επόμενου σχολικού έτους.

Τα στοιχεία ανά κλάδο δίνουν μια σαφή εικόνα για το πού συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός αποχωρήσεων και αποτελούν βασικό δείκτη για τον προγραμματισμό των αναγκών σε προσωπικό τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.