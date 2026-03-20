Σχολικό πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου 2026 – Οι ημερομηνίες και η διαδικασία

Ξεκινά το σχολικό πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου για γυμνάσια το 2025-2026, με συμμετοχή μαθητών από όλη τη χώρα και τελικούς στην Αρχαία Ολυμπία.

Η προκήρυξη του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για τα γυμνάσια του σχολικού έτους 2025-2026 ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης για μαθητές σε όλη τη χώρα.

Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και έχει στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών στον αθλητισμό, προάγοντας παράλληλα αξίες όπως το ευ αγωνίζεσθαι, η συνεργασία και ο σεβασμός.

Τα αγωνίσματα και οι βασικοί όροι συμμετοχής

Το πρωτάθλημα περιλαμβάνει αγωνίσματα δρόμου αντοχής, με τους μαθητές να διαγωνίζονται σε απόσταση 3.000 μέτρων και τις μαθήτριες σε απόσταση 2.000 μέτρων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν κανονικά σε δημόσια ή ιδιωτικά γυμνάσια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν γεννηθεί τα έτη 2011, 2012, 2013, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές του 2014 μόνο εφόσον φοιτούν στην Α’ τάξη γυμνασίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή αποτελεί η ύπαρξη έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα ή τον κηδεμόνα.

Δικαιολογητικά και ευθύνη σχολικών μονάδων

Τα σχολεία έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία συμμετοχής, καθώς είναι υπεύθυνα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Ατομικό Δελτίο Υγείας, η υπεύθυνη δήλωση και η κατάσταση συμμετοχής των μαθητών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ορθή τήρηση των δηλώσεων, στις οποίες πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι οι γονείς αποδέχονται τους όρους διεξαγωγής των αγώνων. Η ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων ανήκει στις σχολικές μονάδες.

Η διαδικασία διεξαγωγής σε δύο φάσεις

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, την προκριματική και την τελική. Στην πρώτη φάση, κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με έως τρεις μαθητές και τρεις μαθήτριες, οι οποίοι επιλέγονται από τον καθηγητή φυσικής αγωγής.

Οι αγώνες της προκριματικής φάσης οργανώνονται από τις τοπικές Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων, ενώ στην τελική φάση προκρίνεται ένας μαθητής και μία μαθήτρια από κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και η αποστολή των προκριθέντων πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.

Οι τελικοί στην Αρχαία Ολυμπία

Η τελική φάση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 27 έως 29 Απριλίου 2026 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Τη διοργάνωση της τελικής φάσης αναλαμβάνουν οι αρμόδιες επιτροπές των περιοχών Αχαΐας και Ηλείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου.

Εκπαιδευτικές δράσεις και ολυμπιακές αξίες

Παράλληλα με τους αγώνες, θα υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές, με επίκεντρο την Ολυμπιακή παιδεία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και τα μουσεία της Αρχαίας Ολυμπίας.

Επιπλέον, θα συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια αρχαίων ολυμπιακών αγωνισμάτων και δράσεις που προάγουν την ιστορική γνώση, τη συνεργασία και το αθλητικό ήθος.

Κάλυψη εξόδων και οργανωτικές λεπτομέρειες

Η διαμονή και η διατροφή των προκριθέντων μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης θα καλυφθούν από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.

Παράλληλα, κατά τη διεξαγωγή των αγώνων προβλέπεται υποχρεωτική παρουσία ιατρού, ενώ ισχύουν αυστηροί κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να συνδυάσουν τη φυσική δραστηριότητα με την εκπαιδευτική εμπειρία και τη γνωριμία με την ιστορία του Ολυμπιακού ιδεώδους.