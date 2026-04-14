ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας: Πότε συνεδριάζει για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε Ειδική και Γενική Αγωγή
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας προχωρά σε διήμερη συνεδρίαση την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, με βασικό αντικείμενο τις οριστικές τοποθετήσεις και τις βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της περιοχής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού Τάκη Ρουμπή, την πρώτη ημέρα θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την Ειδική Αγωγή, ενώ τη δεύτερη ημέρα η διαδικασία θα επικεντρωθεί στη Γενική Αγωγή, ολοκληρώνοντας έναν κρίσιμο κύκλο υπηρεσιακών μεταβολών για τους εκπαιδευτικούς της Α΄ Αθήνας.
Aναλυτικά το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ:
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας θα συνεδριάσει, την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Τρίτη 14 Απριλίου
Οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων Ειδικής Αγωγής στη Δ/νση ΠΕ Α΄ Αθήνας
Τετάρτη 15 Απριλίου
Οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων Γενικής Αγωγής στη Δ/νση ΠΕ Α΄ Αθήνας
Τάκης Ρουμπής
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας
