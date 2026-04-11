ΠΟΣΔΕΠ: Ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα αστοχιών του νέου πλαισίου εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ

Σοβαρές δυσλειτουργίες και αντιφάσεις στο νέο πλαίσιο εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια καταγγέλλει η ΠΟΣΔΕΠ, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας όχι μόνο δεν επιλύουν τα προβλήματα, αλλά τα εντείνουν.

Όπως υπογραμμίζεται, οι αλλεπάλληλες αποφάσεις και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν μετά τον Νόμο 4957/2022 αναδεικνύουν ένα σύστημα με ασάφειες, γραφειοκρατικά εμπόδια και πρακτικά ανεφάρμοστες διαδικασίες.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι η τελευταία εγκύκλιος φέρνει στο προσκήνιο νέες αντιφάσεις, μετακυλίοντας ευθύνες στα ΑΕΙ και προκαλώντας ανατροπές σε ήδη δρομολογημένες διαδικασίες. Την ίδια στιγμή, κάνει λόγο για θεσμική ασυνέπεια και ζητά άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων και η αξιοπιστία των διαδικασιών επιλογής και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΠΟΣΔΕΠ:

Τρεισήμισι (!) χρόνια μετά την ψήφιση των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΖ΄ του μέρους Α΄ του Νόμου 4957/2022, που εισήγαγε το νέο πλαίσιο εκλογής και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., και κατόπιν διαδοχικών αναβολών εφαρμογής του, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Φ122.1/147863/Ζ2/14-11-2025 κοινή υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση των σχετικών διαδικασιών.

Ακολούθως, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 25493/2-3-2026 απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. Πρόσφατα εκδόθηκε και η υπ’ αριθμ. 36053/23-3-2026 εγκύκλιος του Υπουργείου, με θέμα την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Η εν λόγω εγκύκλιος, αντί να επιλύει οριστικά τα προβλήματα, αναδεικνύει εκ νέου τις σοβαρές ασάφειες, αστοχίες και δυσλειτουργίες που χαρακτηρίζουν το νέο θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα, επιβεβαιώνονται:

οι ασφυκτικές και πρακτικά ανεφάρμοστες προθεσμίες ολοκλήρωσης των διαδικασιών,

η υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση και η έλλειψη ευελιξίας,

τα σημαντικά προβλήματα που αφορούν τα μητρώα γνωστικών αντικειμένων και εκλεκτόρων, αφού η ανάγκη για υπερμεγέθη μητρώα (40-50 ατόμων) για την αντιμετώπιση πιθανών κωλυμάτων υποβαθμίζει την εγκυρότητα της κρίσης, λόγω ένταξης μελών με μειωμένη συνάφεια

οι δυσχέρειες στη συγκρότηση, σύνθεση και εύρυθμη λειτουργία των εκλεκτορικών σωμάτων, για παράδειγμα, στις εισαγωγικές βαθμίδες, η κοινή ακαδημαϊκή αφετηρία υποψηφίων και εκλεκτόρων (π.χ. επιβλέποντες διδακτορικών) οδηγεί νομοτελειακά σε εξάντληση του μητρώου ΑΠΕΛΛΑ λόγω ασυμβιβάστου

η ελλιπής τεχνική υποστήριξη των προβλεπόμενων διαδικασιών από την ΕΔΥΤΕ και το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Απαιτείται νέα λειτουργικότητα που θα επιτρέπει τη γρήγορη συμπλήρωση κενών θέσεων απευθείας από το Γενικό Μητρώο με απόφαση της Συνέλευσης.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις επιβεβαιώνουν τις επανειλημμένες επισημάνσεις της ΠΟΣΔΕΠ σχετικά με τη λειτουργική ανεπάρκεια του νέου πλαισίου και την ανάγκη ουσιαστικής αναθεώρησής του.

Η πρόσφατη εγκύκλιος αναδεικνύει ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα προχειρότητας και θεσμικής ασυνέπειας. Το άρθρο 140 του νόμου ορίζει ότι οι βαθμίδες των μελών Δ.Ε.Π. είναι τέσσερις, με τρίτη βαθμίδα τον Επίκουρο Καθηγητή και τέταρτη τον Επίκουρο Καθηγητή επί θητεία, ενώ στην αμέσως επόμενη παράγραφο προβλέπει ότι όσοι εκλέγονται στις βαθμίδες α) έως γ) εκλέγονται ως μόνιμοι. Στην ίδια όμως διάταξη ορίζεται ότι οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται με πενταετή θητεία και στη συνέχεια κρίνονται για μονιμοποίηση ή εξέλιξη.

Η αντίφαση αυτή είναι εγγενής στο νομοθέτημα και δεν δημιουργήθηκε από τα Πανεπιστήμια. Παρά ταύτα, το Υπουργείο μετακυλίει το βάρος της δικής του αστοχίας στα Α.Ε.Ι., απαιτώντας με την εγκύκλιο της 23.3.2026 την ανάκληση ήδη εκδοθεισών προκηρύξεων για θέσεις μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή και την επανεκκίνηση των διαδικασιών. Η στάση αυτή είναι θεσμικά απαράδεκτη, καθώς τα Πανεπιστήμια ενήργησαν καλόπιστα, εφαρμόζοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο επιβάλλει αυστηρές προθεσμίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ενώ με τις δικές του παρεμβάσεις προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις, υπονομεύοντας τις ίδιες τις διαδικασίες που απαιτεί να τηρούνται. Πρόκειται για εμφανή διοικητική αντίφαση. Επιπλέον, η επίκληση της «ασφάλειας δικαίου» γίνεται επιλεκτικά: χρησιμοποιείται για τη μη αναδρομική εφαρμογή ρυθμίσεων, αλλά και ως πρόσχημα για την ακύρωση ήδη εκδοθεισών προκηρύξεων. Αυτό συνιστά ευκαιριακή και αντιφατική χρήση θεμελιωδών αρχών.

Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά την προστασία των διαδικασιών που κινήθηκαν καλόπιστα και την άμεση νομοθετική άρση της αντίφασης. Παράλληλα, ζητά την εκ βάθρων αναθεώρηση του πλαισίου εκλογής και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π., στη βάση μιας ουσιαστικής διαβούλευσης με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με στόχο ένα λειτουργικό, σαφές, αξιοκρατικό και αποτελεσματικό σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των Α.Ε.Ι., θα προάγει το αυτοδιοίκητο και θα διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης.