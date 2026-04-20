ΟΛΜΕ: Το ψηφιακό αρχείο του κάθε μαθητή θα εντείνει τους ταξικούς φραγμούς στην Εκπαίδευση

Το ψηφιακό αρχείο μαθητή εξετάζεται ως νέο εργαλείο στην εκπαίδευση, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το σύστημα φιλοδοξεί να αποτυπώνει συνολικά την πορεία κάθε μαθητή.

Η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εγείρονται ζητήματα σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τι περιλαμβάνει το ψηφιακό αρχείο

Το νέο εργαλείο δεν περιορίζεται μόνο στους βαθμούς, αλλά καταγράφει τη συνολική μαθησιακή διαδρομή των μαθητών.

Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει στοιχεία από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο, αποτυπώνοντας γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται σε όλη τη σχολική πορεία.

Σύνδεση με την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

Το ψηφιακό αρχείο αναμένεται να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τον τρόπο αξιολόγησης, μεταφέροντας το βάρος από τις εξετάσεις σε μια πιο συνολική αποτίμηση της επίδοσης.

Επιπτώσεις για τους μαθητές

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις, το νέο σύστημα ενδέχεται να οδηγήσει τους μαθητές σε συνεχή προσπάθεια απόκτησης προσόντων και δεξιοτήτων.

Η διαδικασία αυτή συνδέεται με αυξημένες απαιτήσεις, καθώς η αξιολόγηση δεν περιορίζεται πλέον σε συγκεκριμένες εξετάσεις.

Οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις

Τονίζεται ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου μπορεί να επιβαρύνει οικονομικά τις οικογένειες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου απαιτείται επιπλέον ενίσχυση δεξιοτήτων.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων και δημιουργία πρόσθετων φραγμών στην εκπαίδευση.

Επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η εισαγωγή του ψηφιακού αρχείου εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης μέσα στα σχολεία.

Υπάρχουν προβληματισμοί ότι ενδέχεται να ενισχυθεί η έμφαση στους βαθμούς, εις βάρος της ουσιαστικής μάθησης.

Κινητοποιήσεις και αιτήματα

Παράλληλα, διατυπώνονται αιτήματα για βελτίωση των συνθηκών στην εκπαίδευση και ενίσχυση των αποδοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται κάλεσμα για συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις, με στόχο ένα σχολείο που θα δίνει έμφαση στη μόρφωση και όχι στην υπερβολική πίεση των μαθητών.