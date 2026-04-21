Οι τελευταίες πληροφορίες για την υγείας της μαθήτριας που έπεσε στο σχολείο: «Η 13χρονη έφυγε από τη ζωή 4-5 φορές μέσα στο χειρουργείο» λένε οι γιατροί

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας το χειρουργείο της 13χρονης μαθήτρια στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, που έχασε την ισορροπία της και έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου το πρωί της Δευτέρας.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία έδωσαν μάχη για πάνω από τέσσερις ώρες, καθώς ο τραυματισμός στον εγκέφαλο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός.

Το κορίτσι φέρει πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα και κατάγματα στη λεκάνη. Σύμfωνα με το star oι θεράποντες ιατροί κάνουν λόγο για θαύμα, καθώς το κοριτσάκι «έφυγε» από τη ζωή 4-5 φορές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, όπως και τα επόμενα 24ωρα. Το κοριτσάκι βγήκε από το χειρουργείο και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αυτό που απασχολεί περισσότερο τους γιατρούς είναι το αιμάτωμα στο κεφάλι και παρακολουθούν την εξέλιξη του παιδιού ώρα με την ώρα.

Πτώση μαθήτριας σε σχολείο: Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας

Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εκτάκτως στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του κοριτσιού εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο. Ο πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ Αθηνών, Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας στο Mega τόνισε ότι το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε γρήγορα στην κλήση που έλαβε, προσθέτοντας ότι το παιδί διασωληνώθηκε στο Αττικό νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αγία Σοφία. «Γύρω στις 11 δεχτήκαμε κλήση για πτώση μαθήτριας σε σχολείο. Αμέσως στείλαμε κινητή μονάδα και παραλάβαμε το παιδάκι», είπε, σημειώνοντας: «Για πρώτες βοήθειες πήγαμε στο Αττικό νοσοκομείο που διασωληνώθηκε το κοριτσάκι και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Αγία Σοφία, όπου θα νοσηλευτεί». «Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά», είπε στη συνέχεια, αναφέροντας για την υγεία του παιδιού: «Είναι σοβαρή η κατάσταση, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις».

«Ήμουν σε δουλειά έξω και με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο ότι το παιδί έπεσε από το μπαλκόνι… Έτρεξα πανικόβλητη. Δεν μπορούσε να μου πει κανείς τι ακριβώς είχε συμβεί», λέει η μητέρα της 13χρονης.

Χαϊδάρι: «Προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε, δεν ανταποκρινόταν», λέει καθηγήτρια της 13χρονης

Σοκάρει η καθηγήτρια της 13χρονης μαθήτριας μιλώντας για τα όσα εκτυλίχθηκαν τη στιγμή που η μικρή έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της. «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε σε κάποια παιδιά εκείνη τη στιγμή, ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτου γλίστρησε προς τα πίσω» είπε στο Mega. «Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα» πρόσθεσε.

Έρευνα από το υπουργείο Παιδείας

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετέβη νωρίτερα σήμερα, στο νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε η 13χρονη μαθήτρια από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, ενώ ήδη έχει τεθεί υπό διερεύνηση το πώς συνέβη το περιστατικό στο σχολείο. Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από πλευράς υπουργείου, η κα Ζαχαράκη ανέφερε: «Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση». Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στο εν λόγω σχολείο υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου. Παράλληλα, στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ. Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το χρονικό του ατυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και αποδίδεται σε ατύχημα. Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 11:00, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ από τη διεύθυνση του σχολείου και ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντας την ανήλικη στο Αττικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων. Οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.