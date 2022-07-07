Δεκάδες Φοιτητικοί Σύλλογοι από όλη τη χώρα υπογράφουν κοινή ανακοίνωση με την οποία απορρίπτουν το νέο νόμο-πλαίσιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, αναφέρει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.
Η ανακοίνωση
Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι που υπογράφουν το ψήφισμα οργανώνουν αυτές τις μέρες την ενημέρωση σε κάθε Τμήμα και έτος, προετοιμάζοντας συλλαλητήρια, κινητοποιήσεις και πολύμορφες δράσεις τη μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου!!
Μέχρι στιγμής, την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν ανά Ίδρυμα οι Σύλλογοι:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
1) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
2) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ (ΠΤΔΕ)
3) ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΤΕΑΠΗ)
4) ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
6) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
7) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
8) ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΦΕΠΑ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
9) ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΜ ΕΜΠ
10) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠ
11) ΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΜΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠαΔΑ)
12) ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΔΑ
13) ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΔΑ
14) ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΔΑ
15) ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
16) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
17) ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΦΕΑ)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
18) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
19) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
20) ΦΥΣΙΚΗΣ
21) ΧΗΜΕΙΑΣ
22) ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
23) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ
24) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
25) ΙΑΤΡΙΚΗΣ
26) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
27) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
28) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ (ΠΤΔΕ)
29) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
30) ΣΟΦΕΘ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
31) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
32) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
33) ΙΑΤΡΙΚΗΣ
34) ΧΗΜΙΚΟΥ
35) ΦΥΣΙΚΟΥ
36) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ (ΠΤΔΕ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
37) ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
38) ΕΣΤΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
39) ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
40) ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
41) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CSD)
42) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
43) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
44) ΧΗΜΙΚΟΥ
45) ΦΥΣΙΚΟΥ
46) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
47) ΕΣΤΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
48) ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
49) ΕΛΜΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
50) ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
51) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
52) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
53) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΙΠΑΕ)
54) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
55) ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
56) ΕΣΤΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
57) ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
58) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ)
59) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
60) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΤΔΕ)
61) ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
62) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
63) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
64) ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
65) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΤΕΠΑΕΣ)