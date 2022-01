Τα σχολεία της χώρας άνοιξαν κανονικά, σήμερα, Δευτέρα 10 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζουμε ότι oι μαθητές, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, όσων σχολείων βρίσκονταν σε αναστολή λειτουργίας την προηγούμενη εβδομάδα λόγω κακοκαιρίας, θα πρέπει να κάνουν τρία self test

Αναλυτικότερα, πρέπει να προσέλθουν στα σχολεία τη Δευτέρα έχοντας πραγματοποιήσει ένα επιπλέον σελφ τεστ έως 24 ώρες πριν, επομένως να κάνουν τρία (3) την εβδομάδα 31/1-4/2. Τα σελφ τεστ, επομένως, στα σχολεία που παρέμειναν κλειστά την εβδομάδα που πέρασε, θα πραγματοποιηθούν έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (31/1), της Τρίτης (1/2) και της Παρασκευής (4/2).

Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δυο ράπιντ τεστ και ένα σελφ τεστ, όλα με δική τους επιβάρυνση. Το ραπιντ τεστ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (31/1) και της Παρασκευής (4/2) ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και σελφ τεστ έως 24 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης (1/2).

Στα άλλα σχολεία που λειτούργησαν κανονικά την περασμένη εβδομάδα ή που ήταν σε αναστολή λόγω κακοκαιρίας αλλά επαναλειτούργησαν την Πέμπτη ή την Παρασκευή με σελφ τεστ, εφαρμόζεται η κανονική διαδικασία δύο ελέγχων την εβδομάδα, προ της προσέλευσης την Τρίτη (1/2) και την Παρασκευή (4/2).

Υπενθυμίζεται ότι:

Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

Βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε αυτές καταχωρίζουν τη δήλωση και το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε αυτές εξακολουθούνν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τους γονείς μαθητών 5 ετών και άνω να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, να αξιοποιήσουν το ισχυρό αυτό όπλο της επιστήμης απέναντι στην COVID-19.

Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία self test θα τα κάνουν και οι εμβολιασμένοι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, θα γίνονται έλεγχοι σε όλους τους μαθητές. Θα γίνονται δύο rapid κι ένα self test επιπλέον, πέραν των δύο self test. Δηλαδή πέντε συνολικά. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν συνολικά τρία τεστ. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα ίδια τεστ με τους ανεμβολίαστους μαθητές, δηλαδή τα πέντε που προαναφέραμε. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν συνολικά τρία τεστ. Όλα αυτά σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη.

Ο έλεγχος μέσω self test είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο οδηγό που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, μαθητές και πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό από 17 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα πραγματοποιούν δύο self test 24ώρου την εβδομάδα.

