Ένταση σε φοιτητικές εστίες μετά από επέμβαση της αστυνομίας: «Τι τους ενόχλησε τόσο πολύ σε αυτόν τον χώρο;»

Καταγγελίες για αστυνομική επιχείρηση και απομάκρυνση φοιτητών από τον χώρο τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με αιχμές για αυταρχισμό και περιορισμό της φοιτητικής δραστηριότητας.

Έντονη καταγγελία για αυταρχικές πρακτικές και κλιμάκωση της καταστολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατυπώνει ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών, με αφορμή αστυνομική επιχείρηση στον χώρο του στεκιού τους. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, προκαλώντας αντιδράσεις για παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου και περιορισμό της φοιτητικής δραστηριότητας.

Οι φοιτητές κάνουν λόγο για στοχευμένη προσπάθεια αποδυνάμωσης του Συλλόγου και στέρησης βασικών χώρων συλλογικής έκφρασης, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών στη λειτουργία των πανεπιστημίων και στη φοιτητική μέριμνα.

Κρεσέντο καταστολής και αυταρχισμού από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το πρωί της Παρασκευής 27/03/2026, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατέστρωσε αστυνομική επιχείρηση με δεκάδες Ασφαλίτες και δύο κλούβες ΜΑΤ(!) για την διάρρηξη στο Στέκι του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών Π.Ι. Γιατί άραγε όλη αυτή η κινητοποίηση των κατασταλτικών μηχανισμών; Γιατί για άλλη μια φορά η Πρύτανης Άννα Μπατιστάτου (με την ανοχή ή τη συνενοχή(;) των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης), καταπατά το πανεπιστημιακό άσυλο και επιβάλει μια «χούντα» απέναντι στους ίδιους της τους φοιτητές;

Όλη αυτή η πάνοπλη αστυνομική επιχείρηση, συνοδευόμενη από απειλητικές ανακοινώσεις της διοίκησης για μηνύσεις σε φοιτητές, οργανώθηκε τελικά για να αρπάξουν τα έπιπλα, τις βιβλιοθήκες (και τα βιβλία και συγγράμματα που περιείχαν) και ό,τι άλλο είχαν φτιάξει με κόπο και χρόνο οι εστιακοί φοιτητές στον χώρο του αναγνωστηρίου, του γυμναστηρίου κλπ. Δεν γλίτωσαν ούτε τα τραπέζια πινγκ-πονγκ (!) που είχαν παραχωρηθεί στον Σύλλογο Εστιακών Φοιτητών από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί συνέχεια και αποκορύφωμα της προσπάθειας του Συμβουλίου Διοίκησης να χτυπήσει τον Σύλλογο Εστιακών και συνολικά τους φοιτητές που μένουμε στην Εστία, κάνοντάς μας τον βίο αβίωτο μέσα στο ασφυκτικό και τριτοκοσμικό περιβάλλον των εστιών, στερώντας μας το αυτονόητο δικαίωμα να διατηρούμε έναν δικό μας χώρο. Εδώ και δύο μήνες, μετά από φθορές που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο μας, η διοίκηση αγνοεί επιδεικτικά το ζήτημα, καταφεύγοντας ανά καιρούς σε διάφορες ευφάνταστες δικαιολογίες. Μετά από όλο αυτό το διάστημα που οι ανάγκες μας ως εστιακοί φοιτητές αγνοήθηκαν επιδεικτικά, αποφασίσαμε να επιδιορθώσουμε μόνοι μας τον χώρο. Μόλις οι εργασίες ολοκληρώθηκαν, η εντολή της Πρυτανείας ήταν να αποκλειστεί ο χώρος, με την φύλαξη να αλλάζει κλειδαριές σαν τους κλέφτες τα χαράματα της Τρίτης 03/03, σε μια προσπάθεια αποκλεισμού των εστιακών φοιτητών από τον δικό τους χώρο.

Από τότε έχει ακολουθήσει μια σειρά ψεμάτων προκειμένου να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα, από πλευράς της Πρυτανείας του Π.Ι.:

Αρχικά ισχυρίστηκαν ότι ο χώρος αυτός δεν είναι του Συλλόγου Εστιακών. Η πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας γνωρίζει ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ο χώρος λειτουργεί από τον Σύλλογο των Εστιακών εδώ και 10 χρόνια, έχει συνεργαστεί με διάφορους φορείς για την αναβάθμιση του χώρου και του πολιτιστικού προγράμματός του με πιο χαρακτηριστικά:

1) Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο-για αθλητικό εξοπλισμό, αθλητικά διήμερα και εκδηλώσεις,

2) τμήμα πρόνοιας-για την διανομή απαραίτητων αναλώσιμων κατά την πανδημία Covid-19, διοργάνωση τακτικών rapid test και ειδική μέριμνα για τους εστιακούς φοιτητές που βρίσκονταν σε καραντίνα (διανομή φαγητού στην πόρτα τους κ.α.),

3) Τεχνική Υπηρεσία για πραγματοποίηση βασικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του χώρου.

Στην συνέχεια ισχυρίστηκαν ότι ο χώρος αφαιρείται από τον Σύλλογο Εστιακών για να δοθεί σε όλους τους φοιτητές, χωρίς διακρίσεις! Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια διάκριση σε βάρος των εστιακών φοιτητών, οι οποίοι στερούνται το δικαίωμά τους να έχουν δικό τους χώρο (όπως έχουν οι άλλοι φοιτητικοί σύλλογοι και οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Π.Ι. και καλώς το έχουν). Η μετατροπή σε χώρο εκδηλώσεων όπως ομόφωνα αποφάσισε το Συμβούλιο Διοίκησης είναι φθηνή (και προσχηματική) το λιγότερο ως δικαιολογία, καθώς το Π.Ι. διαθέτει ουκ ολίγες αίθουσες εκδηλώσεων ήδη.

Το πραγματικό ερώτημα είναι: Άραγε τί τους ενόχλησε τόσο πολύ σε αυτόν τον χώρο; Η διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων; Η διοργάνωση μαθημάτων ξένων γλωσσών, παραδοσιακών χωρών, προβολών ταινιών, αθλητικών δραστηριοτήτων κ.α. και μάλιστα όλα αυτά δωρεάν και για όλους τους φοιτητές; Το ερώτημα είναι σαφώς ρητορικό καθώς η σημασία αυτού του χώρου και η δραστηριότητά του είναι γνωστή σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Επί της θητείας της Πρυτάνεως Άννας Μπατιστάτου και του συμβουλίου διοίκησης, το Π.Ι. έχει γίνει ένα ίδρυμα βιτρίνα. «Όμορφες δράσεις» και «διεθνοποίηση» προβάλλονται προς τα έξω, αλλά η πραγματική εικόνα δείχνει ότι το πανεπιστήμιό μας τείνει να γίνει πανεπιστήμιο των ΜΑΤ, των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, των εξώσεων φτωχών φοιτητών, της παντελούς αδιαφορίας για τις ανάγκες των φοιτητών, καθηγητών, εργαζομένων.

Όμως μπροστά στην εικόνα του «σύγχρονου και διεθνοποιημένου» πανεπιστημίου, αυτά «δεν έχουν σημασία» και βαφτίζονται από την Διοίκηση ως προκαταλήψεις και ιδεοληψίες, ενώ παράλληλα χτίζεται μια εσωτερική «ομερτά», με κλίμα τρομοκρατίας προς τους εργαζόμενους και τους φοιτητές (πειθαρχικά, απόλυση, μηνύσεις κ.λπ.) απαγόρευσης δημοσίευσης όλων των κακώς κείμενων.

Ο λόγος που μας στερούν τον χώρο είναι προφανής: Ως Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών έχουμε ανοίξει εδώ και χρόνια έναν ανυποχώρητο αγώνα, κόντρα στην κατάργηση της Φοιτητικής Μέριμνας, στις εξώσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, υπερασπιζόμενοι την Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, τα δικαιώματα φοιτητών/τριών κ.ά., που η κ. Μπατιστάτου και το συμβούλιο διοίκησης, θέλουν να διαλύσουν. Έχουμε εκθέσει και καταγγείλει άπειρες φορές τις επιδιώξεις της διοίκησης και τις κινήσεις που κάνει προς την ιδιωτικοποίηση του ιδρύματος και της εκπαίδευσης. Την μόνιμη επιδίωξή τους να κλείσουν κάθε χώρο κοινωνικοποίησης, πολιτικοποίησης, να αποκλείσουν όποιον διαμαρτύρεται και να μας μετατρέψουν σε πειθαρχημένους πελάτες.

Το γεγονός αυτό δεν είναι μεμονωμένο και έρχεται σε μια συγκυρία γενικευμένης προσπάθειας της κυβέρνησης και των διοικήσεων των ΑΕΙ να δημιουργήσουν ένα «Πανεπιστήμιο-Φυλακή», που πηγαίνει χέρι-χέρι με την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικές είναι οι χουντικής έμπνευσης απαγορεύσεις συναθροίσεων μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις μετά τις 10, η απαγόρευση εκδηλώσεων, το κρεσέντο καταστολής στο ΑΠΘ απέναντι σε φοιτητές που έκαναν πάρτι (309 προσαγωγές) και σε φοιτητές που παρακολουθούσαν ταινία (39 συλλήψεις), οι επιβολές πειθαρχικών διώξεων σε αγωνιστές.

Σε όλους αυτούς, και τις άθλιες, απάνθρωπες και αντιδημοκρατικές επιδιώξεις τους για ένα «πειθαρχημένο», ανελεύθερο πανεπιστήμιο με φοιτητές-πελάτες, ένα πράγμα έχουμε να πούμε: θα υπερασπιστούμε το ελεύθερο δημόσιο πανεπιστήμιο, τους χώρους κοινωνικοποίησης των φοιτητών. Το Στέκι του Συλλόγου Εστιακών, ανήκε, ανήκει και θα ανήκει στους φοιτητές και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω. Ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών θα συνεχίσει τον αγώνα του απέναντι σε κάθε χτύπημα, κάθε χουντικής έμπνευσης απαγόρευση και αποκλεισμούς χώρων, απέναντι στην προσπάθεια κατάργησης της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας.