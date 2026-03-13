Voucher 750 ευρώ: Πόσοι έκαναν αιτήσεις και πόσοι τελικά θα το πάρουν
Έκλεισε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων εργαζομένων για το voucher 750 ευρώ.
Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573), της Δράσης 16913.
Voucher 750 ευρώ: Πόσοι είναι οι δικαιούχοι
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, από την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, που ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέχρι και χθες Τετάρτη 11 Μαρτίου, υποβλήθηκαν 237.505 αιτήσεις από εργαζόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον για την απόκτηση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.
ΔΕΙΤΕ e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Δείτε τις πληρωμές έως 13 Μαρτίου
Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε 114.384 μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε τομείς υψηλής ζήτησης, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
ΔΕΙΤΕ ΔΥΠΑ: Tι απαντά για τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και τους ισχυρισμούς περί κατανομής της επιχορήγησης
Το Μητρώο Ωφελουμένων-Εργαζομένων (εγκεκριμένων και αποκλειομένων) θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.
