Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

Εντός Απριλίου αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που θα οριστικοποιήσει τα εισοδηματικά κριτήρια και τις λεπτομέρειες των προσαυξήσεων, για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», η οποία θα σημάνει και το άνοιγμα της πλατφόρμας των αιτήσεων.

Τουρισμός για Όλους 2026: Μόλις η ΚΥΑ εκδοθεί η πλατφόρμα θα ανοίξει άμεσα, καθώς από 1η Μαΐου ξεκινά η υψηλή περίοδος του προγράμματος και οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν λάβει το voucher.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιδότηση σε δύο περιόδους:

Υψηλή Περίοδος: 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Χαμηλή Περίοδος: 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι το voucher μπορεί να καλύψει από τις καλοκαιρινές διακοπές μέχρι και αποδράσεις για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου ή τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τα ποσά

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας και το ύψος της διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου:

200 ευρώ: Το βασικό ποσό για πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 15.000€ ή οικογενειακό έως 26.000€ (αναμένεται προσαύξηση ανά παιδί).

300 ευρώ: Για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες και συνταξιούχους όλων των ταμείων.

400 ευρώ: Για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) με ποσοστό 67% και άνω.

600 ευρώ: Το μέγιστο ποσό, που αφορά δικαιούχους ΑμΕΑ (67% και άνω) με τρία ή περισσότερα τέκνα, καθώς και περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας (80% και άνω).

Πού χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Η μεγάλη καινοτομία του προγράμματος είναι η απόλυτη ευελιξία, καθώς δεν υπάρχει λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάλυμα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping) σε όλη την Ελλάδα, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει τερματικό POS και τον κατάλληλο ΚΑΔ.

Η εξαργύρωση γίνεται εύκολα μέσω smartphone (NFC), online κρατήσεων ή χειροκίνητης εισαγωγής στο POS.