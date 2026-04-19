Συντάξεις: Μεγάλη απόσταση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Οι κύριες συντάξεις παραμένουν χαμηλές, με τη μεγάλη πλειονότητα να κινείται κάτω από τα 1.000 ευρώ, παρά την πρόσφατη αύξηση

Η εικόνα των συντάξεων παραμένει ιδιαίτερα πιεσμένη, καθώς η πλειονότητα των δικαιούχων συνεχίζει να λαμβάνει ποσά που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «Ήλιος», οι κύριες συντάξεις γήρατος που καταβλήθηκαν τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκαν σε επίπεδα που αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση στα εισοδήματα των συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα, περισσότερα από 2,52 εκατομμύρια άτομα έλαβαν κύρια σύνταξη, με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 866 ευρώ μικτά, δηλαδή περίπου 810 ευρώ καθαρά. Η αύξηση που εφαρμόστηκε στις αρχές του έτους, της τάξης του 2,4%, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ουσιαστικά τη συνολική εικόνα.

Πλειονότητα κάτω από τα 1.000 ευρώ

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από τους μισούς συνταξιούχους εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα αποδοχών. Ειδικότερα, το 57% των κύριων συντάξεων που καταβλήθηκαν τον Φεβρουάριο ήταν κάτω από τα 1.000 ευρώ.

Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει ότι, παρά τις πρόσφατες αυξήσεις, η καθημερινότητα για μεγάλο μέρος των συνταξιούχων παραμένει δύσκολη. Τα ποσά που καταβάλλονται δεν επαρκούν για να μεταβάλουν ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση των δικαιούχων.

Νέες συντάξεις σε χαμηλά επίπεδα

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας παίζουν και οι νέες συντάξεις που εντάσσονται κάθε μήνα στο σύστημα. Τον Φεβρουάριο εκδόθηκαν 22.760 νέες κύριες συντάξεις, εκ των οποίων η πλειονότητα προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα, 12.766 νέες συντάξεις, ποσοστό 56,08%, αντιστοιχούν σε δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται μόλις στα 780,59 ευρώ. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλού συνολικού μέσου όρου.

Διαφορές μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Η απόκλιση μεταξύ των συντάξεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα παραμένει έντονη. Οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα συνεχίζουν να βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα, επηρεασμένες από παράγοντες που συνδέονται με την αγορά εργασίας.

Η υψηλή ανεργία που καταγράφηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας 15ετίας, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς, έχει οδηγήσει σε μειωμένες συντάξιμες αποδοχές. Αντίθετα, οι κύριες συντάξεις του Δημοσίου για τον Φεβρουάριο έφτασαν κατά μέσο όρο τα 1.331,81 ευρώ, προσφέροντας σαφώς υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος στους δικαιούχους.

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι οι συντάξεις εξακολουθούν να κινούνται σε περιορισμένα επίπεδα, με τις διαφορές μεταξύ τομέων να παραμένουν σημαντικές και να επηρεάζουν την κατανομή των εισοδημάτων των συνταξιούχων.