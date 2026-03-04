ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ! Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους: Βγήκε το ΦΕΚ – Τι ορίζει

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ΔΥΠΑ για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ενεργοποιείται με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, προβλέποντας δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής ζήτησης της οικονομίας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η απόφαση αφορά την υλοποίηση του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης», το οποίο υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο πλαίσιο της δράσης 16913 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Στόχος είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων εργαζομένων, με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες καθώς και στον οικονομικό εγγραμματισμό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ηλικίας άνω των 18 ετών και προβλέπει θεωρητική κατάρτιση που οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται.

Κατάρτιση έως 150 ώρες

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια έως 150 ώρες και θα υλοποιούνται κυρίως με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η πρώτη ώρα κάθε προγράμματος θα πραγματοποιείται με σύγχρονη τηλεκατάρτιση, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα θα ολοκληρώνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης.

Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ώρες, ενώ δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση διαφορετικών εκπαιδευτικών ενοτήτων. Τα προγράμματα θα επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων οικονομικού εγγραμματισμού, τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για την προσαρμογή των εργαζομένων στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Εκπαιδευτικό επίδομα στους συμμετέχοντες

Οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η ολοκλήρωση του συνόλου των εκπαιδευτικών ενοτήτων καθώς και η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης. Σε περίπτωση επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στις ώρες κατάρτισης.

Η πιστοποίηση των γνώσεων γίνεται από ανεξάρτητους διαπιστευμένους παρόχους, οι οποίοι διαθέτουν τα αντίστοιχα σχήματα πιστοποίησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων.

Προϋπολογισμός άνω των 173 εκατ. ευρώ

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποτελεί δημόσια δαπάνη. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2026 ανέρχεται σε 173.865.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής εργαζομένων από κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Οι πάροχοι κατάρτισης που θα συμμετάσχουν πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ και να υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση και με βάση τη σειρά υποβολής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι εργοδότες δεν εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή επιλογής των εργαζομένων, ενώ η κατάρτιση πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, ενώ η ένταξή τους στο πρόγραμμα θα γίνεται μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, με δυνατότητα τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΑ.

Με την εφαρμογή του προγράμματος επιδιώκεται η ουσιαστική ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, η βελτίωση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.