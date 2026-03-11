Καλάθι του Νονού: Πότε θα τεθεί σε ισχύ φέτος – Ποιά προϊόντα θα περιλαμβάνει

Το «Καλάθι του Νονού» αναμένεται να εφαρμοστεί και φέτος ενόψει του Πάσχα, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που στοχεύουν στη συγκράτηση των τιμών σε προϊόντα που σχετίζονται με την πασχαλινή περίοδο.

Μέσα από το συγκεκριμένο μέτρο, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν παιδικά και εφηβικά δώρα σε πιο προσιτές τιμές.

Η ενεργοποίησή του αναμένεται να γίνει περίπου δύο έως τρεις εβδομάδες πριν από το Πάσχα και αφορά κυρίως είδη που συνδέονται με τα παραδοσιακά δώρα των νονών προς τα παιδιά. Στόχος είναι να προσφερθούν επιλογές σε χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας τις αγορές της πασχαλινής περιόδου.

ΔΕΙΤΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ! ΑΣΧΗΜΑ ΝΕΑ για το έκτακτο επίδομα Πάσχα

Ποια προϊόντα θα περιλαμβάνει το Καλάθι του Νονού

Στη λίστα του «Καλαθιού του Νονού» εντάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που σχετίζονται με τα πασχαλινά δώρα για παιδιά και εφήβους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πασχαλινές λαμπάδες, παιχνίδια που απευθύνονται σε μικρότερες και μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και γλυκίσματα που αποτελούν μέρος των παραδοσιακών αγορών της περιόδου.

Παράλληλα, στο μέτρο εντάσσονται και σοκολατένια αυγά, καθώς και διάφορα εποχικά δώρα που επιλέγονται συχνά για τα παιδιά κατά τον εορτασμό του Πάσχα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια βασική λίστα προϊόντων που μπορούν να αγοραστούν σε πιο προσιτές τιμές.

ΔΕΙΤΕ Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα- Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

Πώς θα εφαρμόζεται το μέτρο στα καταστήματα

Στο «Καλάθι του Νονού» συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου και καταστήματα παιχνιδιών, τα οποία καλούνται να διαθέτουν συγκεκριμένα προϊόντα σε προσιτή τιμή. Η υποχρέωση αφορά τουλάχιστον ένα προϊόν από κάθε κατηγορία που περιλαμβάνεται στο μέτρο.

Τα προϊόντα αυτά θα είναι διαθέσιμα στα ράφια με ειδική σήμανση, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν εύκολα να τα εντοπίζουν κατά την αγορά τους. Με αυτή τη διαδικασία επιχειρείται να διευκολυνθούν οι οικογένειες και οι νονοί στις πασχαλινές αγορές.

Ο στόχος του Καλαθιού του Νονού ενόψει Πάσχα

Η εφαρμογή του «Καλαθιού του Νονού» εντάσσεται στις πρωτοβουλίες που έχουν ως σκοπό τη συγκράτηση των τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων κατά την πασχαλινή περίοδο. Μέσα από το μέτρο, επιχειρείται να περιοριστεί το κόστος για αγορές που αποτελούν μέρος της πασχαλινής παράδοσης.

Με την επαναφορά του μέτρου και τη συμμετοχή των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου, οι καταναλωτές θα μπορούν να βρίσκουν επιλεγμένα πασχαλινά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές, λίγες εβδομάδες πριν από το Πάσχα.