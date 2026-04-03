Καιρός: Έρχεται έκπληξη τη Μεγάλη Εβδομάδα

Μετά το πέρασμα του Erminio, η αστάθεια του καιρού συνεχίζεται, ωστόσο το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει ραγδαία από την Μεγάλη Εβδομάδα.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από αστάθεια στον καιρό, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σταδιακά τόσο χρονικά όσο και χωρικά, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Παρά τις τοπικές μπόρες και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και γύρω από την Κρήτη, από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας.

Οι βροχές σήμερα θα επηρεάσουν αρκετές γεωγραφικές περιοχές, ωστόσο δεν θα είναι ιδιαίτερα έντονες ή παρατεταμένες, καθώς το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό απομακρύνεται. Ο καιρός θα παρουσιάσει εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας, με πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες να σημειώνονται τη νύχτα και νωρίς το πρωί σε παράκτιες ζώνες, καθώς και το μεσημέρι και το απόγευμα σε ηπειρωτικές περιοχές.

Οι άνεμοι στρέφονται σήμερα σε νοτιοδυτικούς με ένταση έως 8 μποφόρ, ενώ σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στα ανοιχτά του Ιονίου, από το απόγευμα θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι. Οι θερμοκρασίες νωρίς το πρωί κυμαίνονται σε καλά επίπεδα, με μέγιστες τιμές μεταξύ 13 και 16 βαθμών Κελσίου.

Προοπτικές για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Από τη Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται σταθεροποίηση του καιρού και άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου τις ημέρες της Μεγάλης Τρίτης και Μεγάλης Τετάρτης.

Οι καιρικές συνθήκες θα γίνουν πιο ανοιξιάτικες, με ήπιους ανέμους και αρκετή ηλιοφάνεια μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή. Το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στον καιρό.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα ο βοριάς θα πνέει σε Ιόνιο και Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση του καιρού και υποχώρηση των φαινομένων. Ταυτόχρονα, η θερμοκρασία θα αυξηθεί, φτάνοντας τους 23-25 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Με λίγη υπομονή, μέσα στα επόμενα δύο 24ωρα, ο καιρός θα γίνει πιο φωτεινός και ανοιξιάτικος, με μόνο μικρές πιθανότητες αστάθειας το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, οι οποίες δεν αναμένονται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα.



