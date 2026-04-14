Καύσιμα: Πότε και πόσο θα πέσει η τιμή του ντίζελ και της βενζίνης

Μειώσεις στις τιμές καυσίμων αναμένονται άμεσα, με το ντίζελ να καταγράφει μεγαλύτερη πτώση από τη βενζίνη.

Οι τιμές στα καύσιμα μπαίνουν σε τροχιά αποκλιμάκωσης μετά τη σημαντική υποχώρηση του πετρελαίου Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για άμεσες μειώσεις και στην ελληνική αγορά, με τις πρώτες αλλαγές να εμφανίζονται ήδη από τις επόμενες ημέρες.

Η πτώση συνδέεται με την προσωρινή εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων και την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που απομάκρυνε τον κίνδυνο διακοπής των ροών πετρελαίου από μια περιοχή μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου.

Πότε θα φανεί η μείωση στην αντλία

Η μεταφορά της πτώσης στις τιμές των καυσίμων δεν γίνεται άμεσα, αλλά σταδιακά. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ήδη από σήμερα και αύριο θα υπάρξει αρχική διόρθωση στις τιμές λιανικής.

Προσοχή! Νέα απάτη με SMS για δήθεν επίδομα Fuel Pass

Η πλήρης εικόνα της αποκλιμάκωσης εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί έως την Τρίτη του Πάσχα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες ανατροπές στις διεθνείς αγορές.

Μεγαλύτερη πτώση στο ντίζελ

Το ντίζελ κίνησης εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική μείωσης, καθώς η πτώση στις χονδρικές τιμές φτάνει ήδη τα 46 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή περίπου 4,6 λεπτά το λίτρο.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τιμή του μπορεί να υποχωρήσει από τα 2 ευρώ το λίτρο προς τα 1,96 ευρώ μέσα σε λίγες ημέρες, εφόσον συνεχιστεί η ίδια τάση στις διεθνείς τιμές.

ΝΕΟ πρόβλημα με το Fuel Pass: Τι συμβαίνει με τις αιτήσεις και τις πληρωμές

Πιο ήπια υποχώρηση στη βενζίνη

Στην αμόλυβδη βενζίνη, η μείωση είναι πιο περιορισμένη, με την αρχική διόρθωση να υπολογίζεται σε περίπου 27 ευρώ ανά κυβικό μέτρο ή 2,7 λεπτά το λίτρο.

Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το ντίζελ είχε δεχθεί ισχυρότερες πιέσεις το προηγούμενο διάστημα, λόγω των φόβων για προβλήματα στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα τώρα να εμφανίζει ταχύτερη και βαθύτερη διόρθωση.

Γιατί η πτώση δεν περνά άμεσα

Οι τιμές στην αντλία δεν ακολουθούν άμεσα τη διεθνή αγορά, καθώς μεσολαβεί χρονική καθυστέρηση μέχρι να ενσωματωθούν οι νέες τιμές στις παραλαβές των εταιρειών και των πρατηρίων.

Έτσι, η αποκλιμάκωση περνά σταδιακά στη λιανική αγορά, γεγονός που εξηγεί γιατί οι μειώσεις εμφανίζονται με καθυστέρηση σε σχέση με τη διεθνή τάση.

Οι αβεβαιότητες της αγοράς

Παρά το θετικό κλίμα, η αγορά καυσίμων παραμένει ευαίσθητη σε γεωπολιτικές εξελίξεις. Η εκεχειρία είναι προσωρινή και η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να λειτουργεί υπό ειδικούς όρους.

Επιπλέον, οι τιμές του Brent εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πριν από την πρόσφατη κρίση, γεγονός που δεν επιτρέπει ακόμη την επιστροφή σε συνθήκες πλήρους κανονικότητας.

Το βασικό σενάριο για τις επόμενες ημέρες

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση, με το πρώτο κύμα μείωσης να ξεκινά άμεσα και τη μεγαλύτερη διόρθωση να ολοκληρώνεται μέχρι τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα.

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια και από το αν θα παραμείνει σταθερό το διεθνές περιβάλλον, χωρίς νέες εντάσεις.