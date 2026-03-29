Αποζημιώσεις για διακρίσεις στην εργασία: Τι αλλάζει από τον Απρίλιο

Διάλογος για την ισότητα των αμοιβών και αποζημιώσεις σε εργαζόμενες που υφίστανται διακρίσεις ξεκινά τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου

Η ισότητα αμοιβών τίθεται στο επίκεντρο με την έναρξη διαλόγου μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και των κοινωνικών εταίρων, ο οποίος προγραμματίζεται για τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η αντιμετώπιση των μισθολογικών διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η πρόβλεψη αποζημιώσεων για εργαζόμενες που έχουν υποστεί άνιση μεταχείριση.

Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένα ευρήματα που αναδεικνύουν το εύρος του προβλήματος στην αγορά εργασίας, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στόχος είναι να τεθούν σαφείς κανόνες και μηχανισμοί προστασίας των εργαζομένων απέναντι σε πρακτικές που παραβιάζουν την αρχή της ίσης αμοιβής.

Τα στοιχεία που αποκαλύπτουν τις ανισότητες

Η συζήτηση για τη μισθολογική ισότητα ξεκινά με δεδομένα που καταγράφουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι γυναίκες λαμβάνουν κατά μέσο όρο 13,6% χαμηλότερες αποδοχές σε σύγκριση με τους άνδρες.

Παράλληλα, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας παραμένει περιορισμένη, καθώς μόλις το 57,6% βρίσκεται ενεργά στον επαγγελματικό χώρο. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις ανισότητες και θα ενισχύσουν τη θέση των γυναικών στην απασχόληση.

Η ευρωπαϊκή οδηγία και η ενσωμάτωσή της

Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό των μέτρων διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/970, η οποία αφορά την ενίσχυση της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας από τη νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Εργασίας.

Το πόρισμα της Επιτροπής λειτουργεί ως βάση για τον διάλογο που ξεκινά, θέτοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαμορφωθούν οι τελικές ρυθμίσεις. Στόχος είναι η πλήρης ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και η ενίσχυση της διαφάνειας στις αμοιβές.

Ποιες αποζημιώσεις προβλέπονται για διακρίσεις

Στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης, προβλέπεται η αποζημίωση εργαζομένων που έχουν υποστεί μισθολογική διάκριση λόγω φύλου. Οι ρυθμίσεις αυτές καλύπτουν διαφορετικές μορφές ζημίας που μπορεί να έχει προκληθεί.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών αποδοχών, δηλαδή η επιστροφή της διαφοράς μισθού που δεν καταβλήθηκε, καθώς και κάθε σχετικό επίδομα ή παροχή. Επιπλέον, περιλαμβάνεται αποζημίωση για απώλεια επαγγελματικών ευκαιριών, όταν η διάκριση επηρέασε την εξέλιξη του εργαζομένου.

Ηθική βλάβη και τόκοι καθυστέρησης

Πέρα από τις οικονομικές απώλειες, λαμβάνεται υπόψη και η ηθική διάσταση της διάκρισης. Προβλέπεται αποζημίωση για την άυλη ζημία που προκαλείται, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια άνιση μεταχείριση στον εργαζόμενο.

Ταυτόχρονα, καθορίζεται η καταβολή τόκων υπερημερίας για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο καθυστέρησε η πληρωμή των οφειλόμενων ποσών. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η πλήρης αποκατάσταση της ζημίας που έχει υποστεί ο εργαζόμενος, τόσο σε οικονομικό όσο και σε ηθικό επίπεδο.