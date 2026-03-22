Νέα πραγματικότητα στην εργασία: Δεύτερη απασχόληση για 1 στους 2 Έλληνες εργαζόμενους

Η αύξηση του κόστους ζωής, η αναζήτηση δεύτερης εργασίας, οι αλλαγές λόγω τεχνητής νοημοσύνης και οι νέες προτεραιότητες των εργαζομένων διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

Η αυξανόμενη πίεση από το κόστος ζωής και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, οι οποίοι αναζητούν τρόπους ενίσχυσης του εισοδήματός τους και καλύτερης ισορροπίας στην επαγγελματική τους πορεία. Τα στοιχεία διεθνών ερευνών καταγράφουν σημαντικές μεταβολές στις εργασιακές επιλογές, στις σχέσεις εργαζομένων και εργοδοτών, αλλά και στις προσδοκίες για το μέλλον της εργασίας.

Τα δεδομένα της παγκόσμιας έρευνας Workmonitor 2026 της Randstad, με συμμετοχή εργαζομένων από δεκάδες χώρες, αποτυπώνουν τις τάσεις που επικρατούν στην Ελλάδα, όπου οι οικονομικές συνθήκες και οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν καθοριστικά τις αποφάσεις των εργαζομένων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η οικονομική πίεση οδηγεί σε περισσότερη εργασία

Το υψηλό κόστος ζωής φαίνεται να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που ωθεί μεγάλο μέρος των εργαζομένων στην αναζήτηση πρόσθετων πηγών εισοδήματος. Πάνω από τους μισούς εργαζόμενους στη χώρα έχουν ήδη αναλάβει ή εξετάζουν το ενδεχόμενο δεύτερης εργασίας, ποσοστό που εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και ξεπερνά τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δηλώνει ότι αυξάνει ή σχεδιάζει να αυξήσει τις ώρες απασχόλησης μέσα στην ημέρα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η τάση αυτή εντοπίζεται κυρίως στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες προσπαθούν να διασφαλίσουν οικονομική σταθερότητα μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Οι πιέσεις αυτές επιβεβαιώνονται και από πρόσφατες μελέτες για τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με τις οποίες ο μέσος μισθός επαρκεί για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για πρόσθετη εργασία.

Διαφορετική οπτική εργαζομένων και εργοδοτών για το μέλλον

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι η εμφανής απόκλιση ανάμεσα στην αισιοδοξία των εργοδοτών και στην αντίληψη των εργαζομένων για τις προοπτικές της οικονομίας. Ενώ οι επιχειρήσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα βέβαιες για την αναπτυξιακή πορεία του επόμενου έτους, μικρότερο ποσοστό εργαζομένων συμμερίζεται αυτή την εκτίμηση.

Την ίδια στιγμή, σημαντικός αριθμός εργαζομένων δηλώνει ότι έχει αποχωρήσει από θέσεις εργασίας που δεν συμβάδιζαν με τις προσωπικές του ανάγκες ή τον τρόπο ζωής του. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη μετατόπιση των προτεραιοτήτων, καθώς η ποιότητα ζωής αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις επαγγελματικές επιλογές.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην εργασία

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η πλειονότητα των εργοδοτών έχει ήδη επενδύσει σε σχετικές τεχνολογίες, ενώ πολλοί εκτιμούν ότι η χρήση τους θα επηρεάσει μεγάλο μέρος των εργασιακών δραστηριοτήτων τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται σε σημαντικό βαθμό εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και αναγνωρίζουν τη συμβολή τους στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ωστόσο, αρκετοί εκφράζουν την ανησυχία ότι τα οφέλη από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης θα ευνοήσουν κυρίως τις επιχειρήσεις και λιγότερο τους ίδιους.

Η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί έτσι σε έναν ευρύτερο επαναπροσδιορισμό των παραδοσιακών μοντέλων εργασίας, με εργοδότες και εργαζόμενους να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα.

Εμπιστοσύνη και συνεργασία στο εργασιακό περιβάλλον

Παρά τις αλλαγές και τις προκλήσεις, η εργασία εξακολουθεί να λειτουργεί ως στοιχείο σταθερότητας για τους εργαζομένους. Ωστόσο, τα επίπεδα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, τους προϊσταμένους και το εργασιακό περιβάλλον συνολικά εμφανίζονται χαμηλότερα σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η συνεργασία μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών γενεών αναδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας αύξησης της παραγωγικότητας, καθώς οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών διευρύνει τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η υβριδική και εξ αποστάσεως εργασία καθιστά πιο σύνθετη τη συνεργασία, γεγονός που απαιτεί νέες πρακτικές διαχείρισης ομάδων.

Η ποικιλομορφία στο ανθρώπινο δυναμικό θεωρείται πλέον κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη των οργανισμών, ενώ οι εργοδότες δίνουν έμφαση στη βελτίωση της ομαδικής συνεργασίας ως βασικό στόχο.

Νέες προτεραιότητες και επιλογές καριέρας

Οι εργαζόμενοι εμφανίζονται πλέον πιο συνειδητοποιημένοι ως προς τον σχεδιασμό της επαγγελματικής τους πορείας. Αν και ένα μέρος εξακολουθεί να επιλέγει την παραδοσιακή, σταθερή εξέλιξη σε έναν κλάδο, αρκετοί προτιμούν μια πιο ευέλικτη επαγγελματική διαδρομή, με αλλαγές θέσεων και αντικειμένων εργασίας.

Οι αποδοχές παραμένουν σημαντικός παράγοντας προσέλκυσης εργαζομένων, ωστόσο η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί τον βασικό λόγο παραμονής σε μια θέση εργασίας. Η εργασιακή ασφάλεια και οι πρόσθετες παροχές έρχονται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την ποιότητα ζωής.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στην αυτονομία και την ευελιξία, τόσο ως προς τον τρόπο όσο και ως προς τον τόπο εργασίας. Πολλοί εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δεν θα αποδέχονταν νέα επαγγελματική πρόταση χωρίς δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου ή εξ αποστάσεως εργασίας, γεγονός που αποτυπώνει τη σταδιακή μεταβολή των εργασιακών προτύπων.