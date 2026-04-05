Αυξάνονται οι οφειλές στον ΕΦΚΑ πιο γρήγορα από τις εισπράξεις – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Το χρέος προς τον ΕΦΚΑ ξεπέρασε τα 51,31 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, με την αύξηση να κινείται ταχύτερα από τις εισπράξεις.

Το χρέος προς τον ΕΦΚΑ εξελίσσεται σε κρίσιμο ζήτημα για το Ασφαλιστικό Σύστημα, καθώς στο τέλος του 2025 έφτασε τα 51,31 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια συνεχιζόμενη διόγκωση των οφειλών, η οποία εντείνει τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Η εικόνα που προκύπτει δείχνει σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ ότι η αύξηση του χρέους κινείται ταχύτερα από τις εισπράξεις, δημιουργώντας μια δυναμική που δυσκολεύεται να ανακοπεί. Ακόμη και τα ποσά που εισπράττονται δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τη συνεχή άνοδο των οφειλών, γεγονός που ενισχύει την πίεση προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η πορεία των οφειλών μέσα στο 2025

Η εξέλιξη των στοιχείων καταδεικνύει ότι μέσα σε ένα έτος το χρέος αυξήθηκε κατά 2,03 δισ. ευρώ, καθώς από τα 49,28 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024 ανήλθε στα 51,31 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει μια σταθερή ανοδική τάση, χωρίς ενδείξεις επιβράδυνσης.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα του τελευταίου τριμήνου, όπου το χρέος αυξήθηκε κατά 633.077.202 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης προήλθε από πρόσθετα τέλη, τα οποία αντιστοιχούν στο 70,75% της μεταβολής, ενώ το υπόλοιπο αφορά την κύρια οφειλή.

Η σύνθεση του συνολικού ποσού

Από το συνολικό ύψος των 51,31 δισ. ευρώ, τα 30,02 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε κύριες οφειλές, ενώ τα 21,28 δισ. ευρώ αφορούν πρόσθετα τέλη. Η αναλογία αυτή δείχνει ότι σημαντικό μέρος του χρέους διογκώνεται λόγω επιβαρύνσεων, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τους οφειλέτες.

Η κατανομή του χρέους αποκαλύπτει επίσης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων. Οι οφειλές που προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ φτάνουν τα 26,91 δισ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το μισό του συνολικού ποσού.

Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα

Στο σύνολο των 2.072.878 οφειλετών, σημαντικό τμήμα αφορά μη μισθωτούς, οι οποίοι αριθμούν 762.946 και οφείλουν 7,13 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσό χρέους συγκεντρώνεται σε μικρότερο αριθμό οφειλετών του πρώην ΙΚΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία των μεγαλοοφειλετών, καθώς μόλις 2.961 άτομα ή επιχειρήσεις συγκεντρώνουν οφειλές ύψους 12,63 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 24,61% του συνολικού χρέους. Πρόκειται για περιπτώσεις με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα των μικρών οφειλών

Παρά την ύπαρξη μεγάλων χρεών, η πλειονότητα των οφειλετών βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα οφειλής. Συγκεκριμένα, περίπου το 69,53% χρωστά έως 15.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό αυτής της κατηγορίας να ανέρχεται στα 5,35 δισ. ευρώ.

Αν προστεθούν και όσοι οφείλουν έως 30.000 ευρώ, το ποσοστό των οφειλετών φτάνει το 87,06%. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα έχει σχετικά μικρές οφειλές, αλλά δυσκολεύεται να τις αποπληρώσει, αναδεικνύει το βάθος του προβλήματος.

Εισπράξεις που δεν καλύπτουν την αύξηση

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 494.166.018 ευρώ, ποσό που υπολείπεται της αύξησης του χρέους στο ίδιο διάστημα. Η απόκλιση αυτή δείχνει ότι, παρά τις προσπάθειες είσπραξης, η συνολική εικόνα παραμένει επιβαρυμένη.

Σε ετήσια βάση, τα έσοδα του 2025 έφτασαν τα 1,91 δισ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 1,96 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2024. Ωστόσο, το ποσό αυτό εξακολουθεί να είναι μικρότερο από την ετήσια αύξηση των οφειλών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα διευρύνεται.

Δυσκολίες στην αποπληρωμή και τις ρυθμίσεις

Η δυνατότητα ένταξης σε ρυθμίσεις, όπως αυτή των 24 δόσεων, δεν φαίνεται να προσφέρει ουσιαστική διέξοδο για μεγάλο μέρος των οφειλετών. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μικρότερα ποσά, η αποπληρωμή παραμένει δύσκολη για πολλούς.

Η αδυναμία εξυπηρέτησης ακόμη και ρυθμισμένων οφειλών υπογραμμίζει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι οφειλέτες και ενισχύει την εικόνα ενός προβλήματος που αποκτά όλο και πιο έντονα χαρακτηριστικά.