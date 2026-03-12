Ζαχαράκη: Η κριτική σκέψη των μαθητών βασικό «όπλο» απέναντι στην παραπληροφόρηση

Σοφία Ζαχαράκη στο Alitheia Forum: Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης περνά μέσα από την τεχνολογία αλλά και από την Παιδεία

Στην ανάγκη συνδυασμού τεχνολογικών εργαλείων και εκπαιδευτικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συζήτηση στο πλαίσιο του Athens Alitheia Forum.

Η Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση που απαιτεί τόσο την αξιοποίηση της τεχνολογίας όσο και την ενίσχυση της παιδείας των πολιτών. Όπως σημείωσε, η ταχύτητα διάδοσης της πληροφορίας μέσω των ψηφιακών πλατφορμών, σε συνδυασμό με τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων, έχει επιταχύνει την κυκλοφορία της είδησης, συχνά χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο της ακρίβειας και της αξιοπιστίας της. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι είναι σημαντικά τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο τεχνολογίας, όπως ο έλεγχος της χρήσης των πλατφορμών και η εφαρμογή ηλικιακών ορίων, αλλά και η καλλιέργεια υπεύθυνης χρήσης των ψηφιακών εργαλείων.

Παράλληλα, η Υπουργός, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους μαθητές να αξιολογούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Κριτικοί Αναγνώστες», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιείται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εισάγει τη συζήτηση για την αξιολόγηση της πληροφορίας μέσα στο σχολείο, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να διακρίνουν την αξιόπιστη δημοσιογραφία από την παραπληροφόρηση, να συνθέτουν διαφορετικές πηγές και να παράγουν οι ίδιοι περιεχόμενο, όπως άρθρα και ειδήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, η Σοφία Ζαχαράκη, επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και την επανασύνδεση των μαθητών με το βιβλίο. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται δράσεις προώθησης της ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων, ενώ η εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου στα σχολεία ενισχύει την πολυφωνία πηγών και προσεγγίσεων στη μαθησιακή διαδικασία. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται σε πολλά σχολεία δράσεις ενεργού πολίτη, που ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών στον δημόσιο διάλογο και συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που ξεπερνούν τα στενά όρια ενός μαθήματος ή μιας εξεταστικής διαδικασίας.

Αναφερόμενη στον ρόλο του σχολείου για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, η Υπουργός Παιδείας, υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα είναι να ενισχυθούν οι μαθητές ώστε να μπορούν να εκφράζουν τεκμηριωμένες απόψεις, να επιχειρηματολογούν και να συμμετέχουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο. Όπως τόνισε, μέσα από προγράμματα και δράσεις που ενισχύουν τις δεξιότητες ζωής και την ενεργό πολιτειότητα, το σχολείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σημασία της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών από όλη τη χώρα σε τέτοιες πρωτοβουλίες, σημειώνοντας ότι οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται με γνώμονα τη γεωγραφική ισότητα, ώστε μαθητές από κάθε περιοχή της Ελλάδας να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής.

Η Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε χαρακτηριστικά, ότι το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει την προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και την ενίσχυση δράσεων που καλλιεργούν δεξιότητες ζωής, κριτική σκέψη και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας. Όπως σημείωσε, σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν την καθημερινότητα, το σχολείο οφείλει να προετοιμάζει τους μαθητές για έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, ενισχύοντας την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και την αυτοπεποίθησή τους