Συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ – Τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο

Οι διαδικασίες για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2026 εισέρχονται σε κρίσιμη φάση, καθώς προγραμματίζεται η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο τις υπηρεσιακές μεταβολές όσο και την καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΚΥΣΠΕ θα εξετάσει αιτήσεις για άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, θα προχωρήσει στην επικύρωση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην επικύρωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε δομές Ειδικής Αγωγής, Πειραματικά και Διαπολιτισμικά σχολεία, καθώς και σε μετακινήσεις από περιοχή σε περιοχή για το έτος 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Φασφαλή:

ΔΕΙΤΕ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών στο επίκεντρο: Oι κρίσιμες αποφάσεις και τα «αγκάθια» πριν τις ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μεταθέσεις 2026

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Θέλω να σας ενημερώσω ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 θα συνεδριάσει, στο Υπουργείο Παιδείας, το ΚΥΣΠΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.«Εξέταση αιτήσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Στελεχών Εκπαίδευσης, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή».

2.«Επικύρωση πινάκων κενών οργανικών θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και δομών Ειδικής Αγωγής».

3.«Επικύρωση πινάκων των μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε δομές Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., Σχολεία Κωφών – Τυφλών και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & στην Γενική Εκπαίδευση από περιοχή σε περιοχή για το έτος 2026.

ΔΕΙΤΕ Καταγγελία για «μεθόδευση κατάργησης» οργανικών θέσεων και περιορισμό των μεταθέσεων εκπαιδευτικών

Όπως πάντα,θα είμαι στη διάθεσή σας και θα σας ενημερώνω για κάθε εξέλιξη.

Πάντα κοντά σας,

Φασφαλής Νίκος