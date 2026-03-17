Μεταθέσεις εκπαιδευτικών στο επίκεντρο: Oι κρίσιμες αποφάσεις και τα «αγκάθια» πριν τις ανακοινώσεις

Πίνακας περιεχομένων

Στο προσκήνιο βρέθηκαν οι αιτήσεις ένταξης σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, οι μεταθέσεις σε ειδικές δομές εκπαίδευσης, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με αποσπάσεις, παραιτήσεις και υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών.

Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του ΚΥΣΔΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 11, 12 και 13 Μαρτίου, με κρίσιμες αποφάσεις να αναμένονται στη νέα συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον κ. Φασφάλη, την Πέμπτη 19 Μαρτίου θα ολοκληρωθούν από το ΚΥΣΠΕ οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση των Μεταθέσεων.

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση του αιρετού μέλους Θοδωρή Κατσωνόπουλου, οι διαδικασίες εξελίσσονται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο, με εκατοντάδες αιτήσεις να εξετάζονται και σημαντικά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά ενόψει των τελικών αποφάσεων.

Την ίδια στιγμή, οι αιρετοί επισημαίνουν την ανάγκη αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο, καθώς, όπως τονίζουν, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου, ενώ οι επόμενες αποφάσεις του ΚΥΣΔΕ αναμένεται να καθορίσουν την πορεία των φετινών μεταθέσεων.

Αναλυτικά το ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων:

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 11, 12 & 13 Μαρτίου και τα θέματα της επικείμενης συνεδρίασης του ΚΥΣΔΕ στις 18 Μαρτίου

Στο επίκεντρο οι μεταθέσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε αναλυτικά για τα θέματα που εξετάστηκαν στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 11, 12 και 13 Μαρτίου, για τις αποφάσεις που ελήφθησαν, καθώς και για τις θέσεις και παρεμβάσεις μας.

Η συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου περιλάμβανε ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών, θέματα αποσπάσεων και παραιτήσεων, καθώς και την εξέταση μεγάλου αριθμού αιτήσεων ένταξης σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, μια διαδικασία ιδιαίτερα κρίσιμη για πολλούς/πολλές συναδέλφους/ισσές μας. Στις επόμενες δύο συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ, 12 και 13 Μαρτίου, εξετάστηκαν οι αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους

Το ΚΥΣΔΕ εξέτασε τρεις (3) αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, των κλάδων ΠΕ02 της ΔΔΕ Λάρισας και ΠΕ86, ΠΕ01 της ΔΔΕ Μεσσηνίας, για τις οποίες γνωμοδότησε θετικά. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας και ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Η εξέταση των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α’/01-08-2008), που αφορά τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α’/17-02-2021), των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), καθώς και του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014.

Ανάκληση παραίτησης εκπαιδευτικού

Το Συμβούλιο εξέτασε αίτηση εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ02 της ΔΔΕ Πειραιά, για ανάκληση της παραίτησής του και επαναφορά του στην ενεργό υπηρεσία. Ο εκπαιδευτικός επικαλέστηκε πλάνη ως προς τα πραγματικά περιστατικά που αφορούσαν τη συνταξιοδότησή του.

Η αίτηση έγινε δεκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 4151/2013 (Α’ 103), το οποίο προβλέπει ότι υπάλληλος που αποχωρεί από την υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα, αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις για άμεση καταβολή σύνταξης, έχει τη δυνατότητα να επανέλθει στην υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων.

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Εξετάστηκαν έξι (6) αιτήσεις στελεχών εκπαίδευσης των ΔΔΕ Καβάλας, Ανατολικής Αττικής, Φθιώτιδας, Ηρακλείου, Σερρών και Καστοριάς, για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. Το Συμβούλιο απεφάνθη θετικά και επί των έξι (6) αιτήσεων.

Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπ/κό ΣΑΕΚ

Η εξέταση του θέματος αναβλήθηκε, καθώς ζητήθηκαν πρόσθετες διευκρινίσεις και συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου το Συμβούλιο να έχει πλήρη εικόνα πριν λάβει την τελική απόφαση.

Γενικά θέματα αποσπάσεων

Εξετάστηκαν δύο (2) αιτήσεις. Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η αίτηση διακοπής απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και εγκρίθηκε η αίτηση απόσπασης νεοδιόριστης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ89.01 της ΔΔΕ Κέρκυρας.

Αιτήσεις ένταξης σε ειδική κατηγορία μετάθεσης

Ιδιαίτερα εκτεταμένη ήταν η εξέταση των αιτήσεων εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης στη Γενική για το έτος 2026. Συνολικά εξετάστηκαν 619 αιτήσεις, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Εγκρίθηκαν οι 462.

Α. Ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω πολυτεκνίας: Εξετάστηκαν 134 αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω πολυτεκνίας. Η εξέταση έγινε σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 50/1996 (45Α’) και την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (75Α’).

Από τις 134 αιτήσεις, 114 εγκρίθηκαν και 20 απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία.

Β. Ειδική κατηγορία μετάθεσης για γονείς τέκνων με αναπηρία: Εξετάστηκαν 273 αιτήσεις εκπαιδευτικών που είναι γονείς τέκνων με αναπηρία. Η εξέταση έγινε σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι εκπαιδευτικοί που είναι γονείς τέκνων με αναπηρία 67% και άνω εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς και έχουν την ίδια μεταχείριση στις μεταθέσεις.

Από τις 273 αιτήσεις, 267 εγκρίθηκαν και 6 απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία.

Γ. Ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω σοβαρών ασθενειών: Εξετάστηκαν 178 αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας. Η εξέταση έγινε σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 50/1996 και το άρθρο 17 του Ν. 3402/2005. Ελέγχθηκε αν πληρούνται τόσο τα ουσιαστικά κριτήρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία όσο και τα τυπικά, όπως πιστοποιήσεις από ΚΕΠΑ ή άλλες αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Από τις 178 αιτήσεις, 59 εγκρίθηκαν και 119 απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία

Δ. Ειδική κατηγορία μετάθεσης για εκπαιδευτικούς με αναπηρία ≥80% εφ’ όρου ζωής: Εξετάστηκαν 34 αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν οι ίδιοι αναπηρία εφ’ όρου ζωής 80% και άνω. Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο άρθρο 18 του Ν. 5128/2024, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 16 του Ν. 1566/1985.

Από τις 34 αιτήσεις, 22 εγκρίθηκαν και 12 απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία.

Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΑΣΥ και αιτήσεις για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης στην ΕΑΕ

Για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στην ΕΑΕ εξετάστηκαν:

(Α) Ογδόντα εφτά (87) αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας, πολυτεκνίας ή που είναι γονείς τέκνων με αναπηρία. Η εξέταση έγινε σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996, καθώς και του άρθρου 18 του ν. 5128/2024 (118Α ́).

Πενήντα έξι (56) αιτήσεις έγιναν δεκτές για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, εκ των οποίων τρεις (3) για ΚΕΔΑΣΥ και δύο (2) για ΣΜΕΑΕ Κωφών Τυφλών.

(Β) Συνολικά χίλιες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (1334) αιτήσεις για μετάθεση στην ΕΑΕ και από αυτές, απορρίφθηκαν οι τριάντα εφτά (37), διότι δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία, αλλά και τις ερμηνείες του Υπουργείου με τις οποίες σε πολλά σημεία διαφωνήσαμε, όπως στην προϋπόθεση της τριετούς διδακτικής υπηρέτησης στη γενική από τον διορισμό.

Επομένως, για τις φετινές μεταθέσεις πρόκειται να εξεταστούν συνολικά χίλιες διακόσιες ενενήντα εφτά (1.297) αιτήσεις στην ΕΑΕ.

Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν:

(α) Εκατόν είκοσι δύο (122) αιτήσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη γραφή Braille και στη Νοηματική (παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (199Α ́), από τις οποίες οι δεκατρείς (13) αιτήσεις απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία.

(β) Οκτακόσιες εξήντα (860) αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν με οργανική θέση στην Ειδική Αγωγή, από τις οποίες οι τέσσερις (4) απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία.

(γ) Εκατόν είκοσι εννέα (129) αιτήσεις εκπαιδευτικών της Γενικής εκπαίδευσης, για ΣΜΕΑΕ- ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (159Α ́)), από τις οποίες οι δεκατρείς απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία.

(δ) Διακόσιες είκοσι τρεις (223) αιτήσεις εκπαιδευτικών για ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., από τις οποίες οι εφτά (7) απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία.

Παρατηρήσεις – παρεμβάσεις μας

Οδηγός μας και σε αυτές τις κρίσιμες συνεδριάσεις ήταν οι συνεδριακές αποφάσεις της ΟΛΜΕ και οι πάγιες θέσεις του κλάδου. Παρεμβαίνουμε σταθερά ώστε να αναδεικνύονται τα πραγματικά προβλήματα των συναδέλφων/ισσών, να αποτυπώνονται οι ανάγκες και η αγωνία τους για τη ζωή και το μέλλον τους και να διασφαλίζονται τα εργασιακά και υπηρεσιακά τους δικαιώματα.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά ένα σοβαρό ζήτημα, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο νομοθέτης δεν έχει προβλέψει την ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης για εξαιρετικά σοβαρές καταστάσεις. Ένα πλαίσιο που θεσπίστηκε πριν από τριάντα χρόνια δεν μπορεί να παραμένει αμετάβλητο, όταν οι κοινωνικές συνθήκες και οι ανάγκες των εργαζομένων έχουν μεταβληθεί. Είναι επιτακτική ανάγκη να επικαιροποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, ώστε να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα και να διασφαλίζει ένα σύστημα όσο το δυνατόν πιο δίκαιο για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, δεν μπορεί να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους εκπαιδευτικούς και δεν μπορεί να εξαιρούνται των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Αυτό συνιστά διακριτή και άνιση μεταχείριση μεταξύ υπαλλήλων.

Με βάση τις αποφάσεις του 20ού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

Μείωση της υποχρεωτικής υπηρέτησης οργανικής θέσης σε ένα έτος για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι ιατρικοί όροι των ασθενειών και να ενταχθούν νέες ασθένειες ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας.

Ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης εκπαιδευτικών που έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Αναμοριοδότηση των κριτηρίων μεταθέσεων με πιο δίκαιο και σύγχρονο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη:

τα χρόνια υπηρεσίας

τα παιδιά

τη συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών

τις μονογονεϊκές οικογένειες

το σύμφωνο συμβίωσης.

Κατάργηση της διετούς υποχρεωτικής παραμονής των νεοδιόριστων στη θέση διορισμού.

Αιτήσεις εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας για μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία

Σύμφωνα με την πάγια διαδικασία που ακολουθείται στις μεταθέσεις για τα Μουσικά Σχολεία, η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας (ΕΕΜΠ) εξετάζει τους φακέλους των υποψηφίων και εισηγείται στο ΚΥΣΔΕ τις μεταθέσεις. Το Συμβούλιο λαμβάνει την τελική απόφαση, η οποία στην πράξη μέχρι σήμερα ακολουθεί την εισήγηση της Επιτροπής.

Για τη φετινή χρονιά, προτείνεται από την Επιτροπή η μετάθεση εβδομήντα δύο (72) εκπαιδευτικών – πενήντα ένα (51) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και εικοσιένα (21) εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 – σε σύνολο διακοσίων δέκα (210) αιτήσεων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις.

Με αφορμή τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης των μεταθέσεων, θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ορισμένα σημαντικά ζητήματα που τέθηκαν κατά τη συζήτηση στο Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξουν εγκαίρως οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις πριν την οριστικοποίηση των αποφάσεων. Στις 12 Μαρτίου μας διαβιβάστηκαν οι αιτήσεις των υποψηφίων και η εισήγηση της Επιτροπής. Όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση, ο χρόνος δεν ήταν επαρκής για να μελετηθούν ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα, για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε τεκμηριωμένα. Έτσι λοιπόν, το εν λόγω θέμα αναβλήθηκε και πρόκειται να εξεταστεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου. Με αυτό τον τρόπο, θα έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε τον τεράστιο όγκο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, όπως και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής.

Πάντως, ήδη εκφράστηκε από μέρους μας, ο προβληματισμός για περιπτώσεις αποκλεισμού εκπαιδευτικών από τη διαδικασία, λόγω της κρίσης ότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της τεκμηριωμένης πενταετούς ενασχόλησης με το προς διδασκαλία αντικείμενο. Σύμφωνα και με τη φετινή εγκύκλιο μεταθέσεων, η ενασχόληση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση θεωρημένη από επίσημες αρχές. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις όπου η προϋπόθεση της πενταετίας φαίνεται να πληρούται, ενώ δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις για τις συγκεκριμένες θέσεις. Παρόλα αυτά, οι συνάδελφοι δεν προτείνονται για μετάθεση, καθώς η Επιτροπή έκρινε ότι δεν διαθέτουν επαρκή τεκμηρίωση της ενασχόλησης.

Παράλληλα, προκύπτει ότι για πρώτη φορά φέτος ελήφθησαν υπόψη ένσημα από εργοδότη ως στοιχείο τεκμηρίωσης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Αν και είναι εύλογο να επιδιώκεται η ενίσχυση της αξιοπιστίας των στοιχείων και η αποφυγή πιθανών αμφισβητήσεων, η πρακτική αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην εγκύκλιο μεταθέσεων, όπως άλλωστε ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια.

Το ζήτημα που ανακύπτει δεν αφορά την αξιολόγηση του έργου ή των προθέσεων της Επιτροπής, αλλά το γεγονός ότι εκπαιδευτικοί που ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες της εγκυκλίου βρίσκονται αντιμέτωποι με αιφνιδιαστικό αποκλεισμό, χωρίς να έχει προηγηθεί σαφής ενημέρωση για την αλλαγή στον τρόπο τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων.

Επιπλέον, ο αποκλεισμός σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών από τη διαδικασία, σε συνδυασμό με τα πολλά οργανικά κενά που παραμένουν σε Μουσικά Σχολεία, δημιουργεί το παράδοξο αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται μεταθέσεις ενώ υπάρχουν πραγματικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλοί εκπαιδευτικοί να παραμένουν για ακόμη μία χρονιά μακριά από τον τόπο κατοικίας και τις οικογένειές τους, παρότι έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης και φαίνεται να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει άμεση επανεξέταση των περιπτώσεων που έχουν επισημανθεί, σε συνεργασία της αρμόδιας υπηρεσίας, του ΚΥΣΔΕ και της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας, πριν από την εξέταση του θέματος στις 18 Μαρτίου και οπωσδήποτε πριν την οριστική ανακοίνωση των μεταθέσεων. Μια τέτοια διαδικασία θα συμβάλει στην αποκατάσταση πιθανών αστοχιών, θα διασφαλίσει την αρχή της ισονομίας και της διαφάνειας και κυρίως θα αποτρέψει την ανάγκη να καταφύγουν οι εκπαιδευτικοί σε ενστάσεις και χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Στόχος μας πρέπει να είναι μια διαδικασία που θα χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, προβλεψιμότητα και δικαιοσύνη, προς όφελος τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της εύρυθμης λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων.

Με βάση τις αποφάσεις του 21ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, συνεχίζουμε να διεκδικούμε: • Τροποποίηση της εγκυκλίου Μεταθέσεων και Αποσπάσεων για Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, με σαφή μοριοδότηση όλων των προσόντων και συνυπολογισμό ακαδημαϊκών, υπηρεσιακών και κοινωνικών κριτηρίων. • Σύσταση αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, ώστε η διαδικασία να είναι διαφανής και προβλέψιμη. • Αλλαγή της διαδικασίας των αμοιβαίων μεταθέσεων στα Μουσικά Σχολεία. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπεται μοριοδότηση για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις στα Μουσικά Σχολεία, ενώ οικογενειακοί, κοινωνικοί ή οικονομικοί λόγοι, καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας ή συνυπηρέτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου συστήματος είναι πλέον επιτακτική. Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί πολλοί εκπαιδευτικοί αποδεικνύουν ότι η διαδικασία δεν είναι διαφανής και προβλέψιμη, κάτι που έχει παραδεχθεί δημόσια και η ίδια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ως αιρετοί θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν θα αδικηθεί και ότι οι διαδικασίες μεταθέσεων θα γίνουν πιο δίκαιες και διαφανείς για όλους.

Αιτήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας για μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία

Εξετάστηκαν συνολικά εκατόν ογδόντα πέντε (185) αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων, οι οποίοι πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις. Αναλυτικά οι αιτήσεις ανά κλάδο ήταν: 9 ΠΕ01, 70 ΠΕ02, 30 ΠΕ03, 16 ΠΕ04.01, 14 ΠΕ04.02, 8ΠΕ04.04, 2 ΠΕ05, 12 ΠΕ06, 6 ΠΕ08, 4 ΠΕ11, 8 ΠΕ80, 6 ΠΕ86. Μετά την εξέταση των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και των προτιμήσεων των υποψηφίων, προτάθηκαν εβδομήντα τέσσερις (74) μεταθέσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων σε 36 Μουσικά Σχολεία. Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία:

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 1 – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 1 1 ΑΡΤΑΣ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 1 1 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2 2 2 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 1 1 ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1 1 – ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 – – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 4 1 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2 – – ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 2 1 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 1 1 ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 – – ΙΛΙΟΥ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1 1 1 ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 11 1 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 5 1 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 4 1 ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1 1 1 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 – – ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 16 1 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 5 1 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 – – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 2 1 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 2 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1 4 1 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 2 1 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 2 1 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 2 1 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1 6 1 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1 – – ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 2 1 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 4 1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2 5 2 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 1 1 ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 1 1 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 – – ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1 – – ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 4 1 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 3 2 2 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1 1 1 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 – – ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1 – – ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 – – ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 2 1 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2 1 1 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1 – – ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1 – – ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 – – ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 3 1 ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 5 1 ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 – – ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3 – – ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 1 1 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 – – ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2 1 1 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2 2 1 ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 2 1 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 1 1 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 4 1 1 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 2 1 ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2 5 2 ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1 2 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 – – ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 1 1 ΡΟΔΟΥ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 1 1 ΣΑΜΟΥ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 4 1 1 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 2 1 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 – – ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 – – ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 – – ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 2 7 2 ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 – – ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1 1 1 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3 1 1 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 – – ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 – – ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 – – ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1 2 1 ΧΙΟΥ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 1 1 ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 5 1 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 1 1 ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 – – ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 – – ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 – – ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 – – ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 – – ΒΟΛΟΥ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1 – – ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 1 1 ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2 10 2 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 8 1 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 3 1 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 – – ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 5 – – ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2 – – ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1 1 – ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 – – ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 – – ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 – – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 1 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 4 1 ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 8 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 14 1 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1 1 1 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 1 1 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 – – ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 3 1 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 1 – ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 2 1 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 3 1 ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 2 1 ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1 4 1

Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Εξετάστηκαν συνολικά εβδομήντα οχτώ (78) αιτήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία. Από αυτές, είκοσι (20) αιτήσεις αφορούσαν εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, για τους οποίους απαιτείται εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Μετά την εξέταση των αιτήσεων, των δικαιολογητικών των υποψηφίων, καθώς και των προτιμήσεων που δήλωσαν, προτάθηκαν συνολικά τριάντα δύο (32) μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία. Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3 4 3 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 2 2 ΓΕΡΑΚΑ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 1 1 ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2 6 2 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 8 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 4 1 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 4 5 3 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 13 2 ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 1 – ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 7 1 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 3 1 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 2 2 ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1 2 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 4 1 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 2 – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 2 1 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2 1 1 ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 1 1 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 1 1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3 9 3 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2 3 2 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 13 2

Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Συνολικά εξετάστηκαν πενήντα (50) αιτήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία. Μετά την εξέταση των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και των προτιμήσεων των υποψηφίων, προτάθηκε η μετάθεση δεκαεννέα (19) εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι οι μεταθέσεις σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592 Β΄), η οποία καθορίζει τα πρόσθετα προσόντα που συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής. Μεταξύ των προσόντων που προτιμώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, περιλαμβάνονται:

γνώση της γλώσσας της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών,

ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας,

μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση στη Διαπολιτισμική Αγωγή, στις επιστήμες της αγωγήςή στο γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας,

διδακτική εμπειρία σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,

εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα,

γνώση διεθνούς γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά),

καθώς και παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία:

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1 1 1 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 1 1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 5 1 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 10 1 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 1 1 ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1 1 1 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 5 1 2ο ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1 1 – ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 9 1 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 1 1 ΓΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1 7 1 ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1 3 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1 7 1 ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 1 2 1 ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1 9 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1 5 1 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 1 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΠΩΝ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 2 1 ΓΕΛ ΣΑΠΩΝ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2 6 2

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η σειρά ικανοποίησης των αιτήσεων μετάθεσης είναι η εξής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) -προηγούνται ΚΕΔΑΣΥ και ΣΜΕΑΕ Κωφών – Τυφλών, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά, Γενική. Η σειρά αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επηρεάζει το ποια αίτηση θα ικανοποιηθεί σε περίπτωση που ο ίδιος εκπαιδευτικός έχει υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις σε διαφορετικές κατηγορίες σχολείων.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του ΚΥΣΔΕ στις 18 Μαρτίου

Σχετικά με τις μεταθέσεις:

-Αιτήσεις εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας για μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία έτους 2026 (εξ αναβολής)

– Αμφισβητούμενες αιτήσεις μετάθεσης

– Πρόταση επί των κενών και πλεονασμάτων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Γενικές Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή έτους 2026

– Πρόταση επί των κενών και πλεονασμάτων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Μεταθέσεις στην ΕΑΕ έτους 2026.

Άλλα θέματα:

-Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε μόνιμη εκπαιδευτικό ΣΑΕΚ (εξ αναβολής)

-Αναγνώριση συνάφειας τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σε στέλεχος εκπαίδευσης

-Αίτηση μετάταξης μέλους ΕΒΠ σε κλάδο εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κρίσιμες αποφάσεις για τις μεταθέσεις

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τις ΔΔΕ και τις ΠΔΕ και την καταχώρηση των στοιχείων (πίνακες οργανικών κενών – πλεονασμάτων) στο σύστημα e-datacenter, το ΚΥΣΔΕ καλείται να λάβει σημαντικές αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία των φετινών μεταθέσεων. Τα κύρια ζητήματα που θα απασχολήσουν το ΚΥΣΔΕ στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου είναι:

(α) Με ποια οργανικά κενά και πλεονάσματα θα «τρέξει» το σύστημα μεταθέσεων.

(β) Ποια θα είναι η τελική απόφαση για τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.

Με βάση την εμπειρία των δύο τουλάχιστον τελευταίων ετών:

(α) λαμβάνονται υπόψη για τη ροή των μεταθέσεων τα περισσότερα κενά και τα λιγότερα πλεονάσματα από αυτά που έχουν καταχωρίσει στο e-DataCenter οι ΔΔΕ και οι ΠΔΕ, πχ αν μία ΔΔΕ έχει καταχωρίσει -1 σε μια ειδικότητα, δηλ ένα κενό και η ΠΔΕ για την ίδια ειδικότητα έχει καταχωρίσει +1, δηλ ένα πλεόνασμα, θα ληφθεί υπόψη, με απόφαση του ΚΥΣΔΕ, το ευνοϊκότερο για τους εκπαιδευτικούς, δηλ το -1, το ένα κενό.

(β) Σε σχέση με τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, με βάση την πρακτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετατίθενται στην πρώτη τους προτίμηση ακόμη και χωρίς οργανικό κενό, ενώ δημιουργείται οργανικό κενό στην περιοχή από την οποία αποχωρούν.

Το σύστημα των μεταθέσεων είναι πιθανό να “τρέξει” τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και την ίδια ημέρα να ανακοινωθούν και τα ονόματα από το Υπουργείο.

Αναμένουμε να λάβουμε έγκαιρα τους πίνακες με τα οργανικά κενά – πλεονάσματα, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα δεδομένα και να διασταυρώσουμε τα στοιχεία. Εφόσον χρειαστεί, θα ζητηθούν τα αναλυτικά στοιχεία και οι πίνακες από τις ΔΔΕ, προκειμένου, σε συνεργασία με τους αιρετούς στα ΠΥΣΔΕ, να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί με διαφάνεια και αξιοπιστία.

Ένα ασφυκτικό πλαίσιο για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών

Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές πλαίσιο για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών. Οι οργανικές θέσεις συρρικνώνονται, καταργούνται ή μεταβάλλονται στο πλαίσιο του λεγόμενου «εξορθολογισμού». Παράλληλα, η μετατροπή σχολικών μονάδων σε Ωνάσεια, Πρότυπα και Πειραματικά δημιουργεί νέες συνθήκες, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών όσο και για τη λειτουργία των σχολείων.

Ο ρόλος των αιρετών

Σε αυτή τη συγκυρία πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι αιρετοί στα ΠΥΣΔΕ έδωσαν τη μάχη ώστε να αποτυπωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πραγματικά οργανικά κενά. Με σταθερό σημείο αναφοράς τις θέσεις της ΟΛΜΕ, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι καταψήφισαν τους πίνακες οργανικών κενών και πλεονασμάτων, διεκδικώντας μια αποτύπωση που αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και όχι τις λογιστικές περικοπές του ΥΠΑΙΘΑ. Η στάση αυτή αποτελεί στάση ευθύνης και απάντηση στις πολιτικές που εφαρμόζονται και πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τη σταθερότητα της εργασίας και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση των επόμενων συνεδριάσεων του ΚΥΣΔΕ και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε έγκυρα και υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη που αφορά τις φετινές μεταθέσεις και τα ζητήματα του κλάδου.