Στο εδώλιο εκπαιδευτικοί για κινητοποίηση ενάντια σε προώθηση ιδιωτικής εκπαίδευσης

Η δίωξη τεσσάρων συνδικαλιστών στον Πειραιά φέρνει στο προσκήνιο τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κόσμου απέναντι στην προώθηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με αφορμή κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση της ΔΔΕ Πειραιά. Εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι η συγκεκριμένη δράση αφορούσε διημερίδα που λειτούργησε ως μέσο προβολής της ιδιωτικής εκπαίδευσης, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ικαρίας – Φούρνων εκφράζει τη συμπαράστασή του στους διωκόμενους συνδικαλιστές, υπογραμμίζοντας ότι οι κατηγορίες συνδέονται άμεσα με τη συμμετοχή τους σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης, τονίζοντας ότι οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών αφορούσαν κρίσιμα ζητήματα για τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Ικαρίας- Φούρνων καταγγέλλει τη νέα προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, σε δίκη οδηγούνται για κινητοποιήσεις τρία συνδικαλιστικά στελέχη της ΕΛΜΕ Πειραιά: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ηλίας Πατίδης, ο Ακρίτας Καλούσης μέλος του Δ.Σ. και ο Παναγιώτης Χουντής πρώην γραμματέας του ΔΣ, καθώς και ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά Μάρκος Μπεκρής.

Τη μήνυση έχει καταθέσει ο ΔΙΔΕ Πειραιά ενάντια στους 4 συνδικαλιστές για μια κινητοποίηση που είχε πραγματοποιηθεί στις 30/11/2022 στα γραφεία της ΔΔΕ ενάντια στις πρώτες διώξεις εκπαιδευτικών και για μια άλλη κινητοποίηση στις 17/3/2023 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενάντια σε διημερίδα διαφήμισης της ιδιωτικής εκπαίδευσης από την ΔΔΕ Πειραιά!

Εκπαιδευτικοί: «Ποινικοποιείται η συνδικαλιστική δράση» – Στο εδώλιο τέσσερις συνδικαλιστές

Κάτω τα χέρια από τα σωματεία, τους λαϊκούς αγώνες και την απεργία!

Να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες! Καμία δίωξη σε κανέναν και καμία!

Δεν είναι καθόλου τυχαίο, βέβαια, ότι πρόκειται για κινητοποιήσεις του σωματείου ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, τα κενά και την υποχρηματοδότηση των σχολείων, τις συνδικαλιστικές διώξεις κλπ..

Το (ανυπόστατο) κατηγορητήριο που αφορά τη κινητοποίηση στη ΔΔΕ στις 30/11/2022, περιλαμβάνει τη «διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας», εισβολή με «φωνασκίες» καθώς και υποτιθέμενες φθορές, σε μια περίοδο που ο ΔΙΔΕ αρνούνταν ακόμα και να συναντήσει το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά, να ακούσει τα αιτήματα και τα προβλήματα των εκπαιδευτικών, ενώ είχε προχωρήσει ή απειλούσε με δίωξη συναδέλφους για συνδικαλιστική δράση. Για μια κινητοποίηση στη ΔΔΕ που η ΕΛΜΕ ζητούσε συνάντηση με το ΔΙΔΕ Πειραιά για να θέσει όλα τα παραπάνω.

Για την κινητοποίηση που αφορούσε τα ιδιωτικά σχολεία προστίθενται βαριές ανυπόστατες κατηγορίες προς τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για δήθεν πρόκληση «σωματικής βλάβης» που θα «μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο ζωής»!!

Η εξέλιξη, δυστυχώς, δεν είναι καθόλου πρωτοφανής. Εντάσσεται στο συνολικό κλίμα επίθεσης του συστήματος και των κυβερνήσεών του στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, στο δικαίωμα στον αγώνα, την κινητοποίηση, τη διαδήλωση.

Σχολεία: Εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με απειλές, πιέσεις και δημόσια διαπόμπευση

Συναντιέται με όλες τις συνδικαλιστικές διώξεις που αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση(παραπομπή στο πειθαρχικό για συμμετοχή στην απεργία-αποχή χιλιάδων συναδέλφων, δυνητική αργία μέλους της ΕΛΜΕ Πειραιά, ποινή σε δύο πρώην διευθυντές για συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή της ΕΛΜΕ Πειραιά κ.ά.), αλλά και το νέο αντιδραστικό πειθαρχικό πλαίσιο στο Δημόσιο, συνέχεια του προηγούμενου, με το χτύπημα των διαδηλώσεων, τις συλλήψεις μαθητών και φοιτητών, τις διαγραφές φοιτητών, τη κήρυξη απεργιών σαν παράνομες κλπ..

Όλα αυτά σε μια περίοδο που μεγαλώνει συνεχώς η πολεμική εμπλοκή της χώρας και θέλουν εμάς τους εκπαιδευτικούς να μην μιλάμε, να μη διεκδικούμε, να διδάσκουμε ως φυσικά φαινόμενα και αιώνια το τσάκισμα των δικαιωμάτων μας και τη μόρφωση των μαθητών/τριών μας, να θυσιάζουμε τις ανάγκες μας και τις ίδιες τις ζωές μας για τα κέρδη.

Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Ικαρίας- Φούρνων καταγγέλλει τη νέα προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης. Απαιτούμε την αθώωση των 4 συνδικαλιστών.

▪ Η τρομοκρατία δεν θα περάσει – του λαού η πάλη θα τη σπάσει! Οι αγώνες θα νικήσουν!

▪ Να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη, να αποσυρθούν οι κατηγορίες. Να μην ασκηθεί καμία πειθαρχική δίωξη.

▪ Όχι στο νέο πειθαρχικό δίκαιο.