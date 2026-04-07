Στη Βουλή τα σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης των σχολείων

Η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης τίθεται στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής ερώτησης, με στοιχεία που δείχνουν σοβαρές ελλείψεις και πιέσεις στη λειτουργία των σχολείων.

Η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης πολιτικής συζήτησης, καθώς αναδεικνύονται σοβαρά ζητήματα χρηματοδότησης των δημόσιων σχολείων μέσα από κοινοβουλευτική παρέμβαση. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αποτυπώνουν μια γενικευμένη εικόνα πίεσης, η οποία επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η παρέμβαση της ανεξάρτητης βουλευτή Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα, προς τα αρμόδια υπουργεία αναδεικνύει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες δυσκολίες, αλλά αφορά συνολικά τη βιωσιμότητα του δημόσιου σχολείου και την καθημερινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

Τα ευρήματα της έρευνας για την εκπαίδευση

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα της Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών και στελεχών θεωρεί ότι η χρηματοδότηση δεν επαρκεί για την κάλυψη βασικών αναγκών. Συγκεκριμένα, το 60,77% δηλώνει ότι το βασικό ποσό είναι ανεπαρκές, ενώ το 63,01% εκτιμά ότι η συνολική κρατική ενίσχυση δεν καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων.

Παράλληλα, το 95,11% των ερωτηθέντων θεωρεί αναγκαία μια άμεση και ουσιαστική αύξηση των πόρων, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.

Πώς καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των σχολείων

Η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης οδηγεί τις σχολικές μονάδες σε εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ένα σημαντικό ποσοστό, που φτάνει το 76,35%, στηρίζεται στους συλλόγους γονέων, ενώ το 60,37% καταφεύγει σε δωρεές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να καλύπτουν δαπάνες από προσωπικούς πόρους. Παράλληλα, καταγράφονται ελλείψεις σε υλικά, καθυστερήσεις σε επισκευές και ανεπαρκής τεχνική υποστήριξη, ενώ επισημαίνονται και ζητήματα διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων.

Το νέο πλαίσιο διαχείρισης και οι επιπτώσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αλλαγές που εισήγαγε ο Ν. 5056/2023, σύμφωνα με τον οποίο η ευθύνη διαχείρισης των σχολικών πόρων μεταφέρθηκε από τις σχολικές επιτροπές στις υπηρεσίες των Δήμων.

Όπως επισημαίνεται, η μεταφορά αυτή δεν συνοδεύτηκε από την αντίστοιχη ενίσχυση σε προσωπικό και οικονομικούς πόρους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν καθυστερήσεις, αυξημένη γραφειοκρατία και δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών των σχολείων.

Τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση

Η κοινοβουλευτική ερώτηση θέτει συγκεκριμένα ζητήματα προς την κυβέρνηση, ζητώντας απαντήσεις για την επάρκεια της χρηματοδότησης και τις προθέσεις επανεξέτασης του ισχύοντος πλαισίου.

Συγκεκριμένα, τίθενται τρία βασικά ερωτήματα: αν αναγνωρίζεται η ανεπάρκεια των πόρων για τη λειτουργία των σχολείων, αν υπάρχει πρόθεση αναθεώρησης του πλαισίου διαχείρισης των πόρων και ποια μέτρα θα ληφθούν για την άμεση ενίσχυση της χρηματοδότησης.

Η πολιτική διάσταση του ζητήματος

Η παρέμβαση αναδεικνύει ότι η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης δεν αποτελεί απλώς διοικητικό ή τεχνικό ζήτημα, αλλά έχει σαφή πολιτική διάσταση. Το θέμα συνδέεται άμεσα με τον τρόπο λειτουργίας και τον χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι το κόστος λειτουργίας μετακυλίεται σταδιακά από το κράτος προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις σε ένα ήδη επιβαρυμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.