Παράταση για τη διαβούλευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για τις καλλιτεχνικές σπουδές
Παράταση δίνεται στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορά την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών και το νέο πλαίσιο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση.
Όπως ανακοινώθηκε, η διαδικασία της διαβούλευσης παρατείνεται έως την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την κατάθεση σχολίων και προτάσεων από φορείς και πολίτες σχετικά με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:
Παράταση διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού
Παρατείνεται η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο:
«Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις».
Η διαβούλευση παρατείνεται έως την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ.
