Πανελλήνιες 2026: Οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Δείτε πίνακες

Οι Πανελλαδικές 2026 ξεκινούν στις 29 Μαΐου με τη Νεοελληνική Γλώσσα, ενώ το πρόγραμμα εξετάσεων εκτείνεται έως τα μέσα Ιουνίου.

Οι Πανελλήνιες 2026 μπαίνουν στην τελική ευθεία, με το πρόγραμμα των εξετάσεων να έχει καθοριστεί και τους υποψηφίους να προετοιμάζονται για την έναρξη της διαδικασίας στα τέλη Μαΐου.

Η εξεταστική περίοδος αφορά τόσο τους μαθητές των Γενικών Λυκείων όσο και εκείνους των Επαγγελματικών Λυκείων, με κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο διεξαγωγής και τις βασικές οδηγίες συμμετοχής.

Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις για τους υποψηφίους

Η έναρξη των εξετάσεων για τα Γενικά Λύκεια έχει οριστεί για την Παρασκευή 29 Μαΐου, με πρώτο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, η διαδικασία ξεκινά μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Πανελλήνιες 2026: Τι αλλάζει στο μηχανογραφικό

Το πρόγραμμα των μαθημάτων στα ΓΕΛ

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων συνεχίζουν την Τετάρτη 3 Ιουνίου με Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την κατεύθυνση.

Ακολουθούν οι εξετάσεις της Παρασκευής 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ η εξεταστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάζονται στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) στις 2 Ιουνίου, μετά την έναρξη με τα Νέα Ελληνικά.

Στη συνέχεια, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου διεξάγονται τα μαθήματα ειδικότητας, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τομέα σπουδών, όπως Ανατομία-Φυσιολογία, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία και άλλα.

Ώρες εξέτασης και βασικές οδηγίες

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι κοινή για όλους τους υποψηφίους και έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί.

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00, ενώ η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες.

Τι ισχύει για την ύλη και τους συντελεστές

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Παράλληλα, έχουν ανακοινωθεί οι συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για σχολές και τμήματα, καθώς και για ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες, που αφορούν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε σχολές όπως ΑΕΙ, ΑΕΑ, στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

