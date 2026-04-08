Μητσοτάκης για social media: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός

Η φράση «6-7» έγινε viral μέσα από τα social media και έφτασε μέχρι τις σχολικές τάξεις, προκαλώντας αντιδράσεις και παρεμβάσεις εκπαιδευτικών.

Το «6-7» εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διαδεδομένα viral trends στα social media, επηρεάζοντας έντονα και τη σχολική καθημερινότητα. Η φράση, που χρησιμοποιήθηκε ακόμη και από τον Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετικό μήνυμα, έχει ήδη αποκτήσει ιδιαίτερη απήχηση στους μαθητές.

Η διάδοσή της δεν περιορίζεται στο διαδίκτυο, καθώς έχει μεταφερθεί μέσα στις σχολικές αίθουσες, δημιουργώντας προβλήματα συγκέντρωσης και πειθαρχίας. Εκπαιδευτικοί σε διάφορες περιπτώσεις επισημαίνουν ότι η συνεχής χρήση της αποσπά την προσοχή των μαθητών.

Από πού προέρχεται η φράση «6-7»

Η έκφραση προέρχεται από το τραγούδι «Doot Doot (6 7)» του Skrilla, όπου γίνεται αναφορά σε μπασκετμπολίστα με ύψος 6 πόδια και 7 ίντσες, δηλαδή περίπου δύο μέτρα.

Η φράση έγινε ευρέως γνωστή μέσα από memes και βίντεο που συνδέθηκαν με τον παίκτη του NBA LaMelo Ball, αποκτώντας σταδιακά viral χαρακτήρα.

Από εκεί και πέρα, η χρήση της επεκτάθηκε γρήγορα, μετατρέποντάς την σε μια επαναλαμβανόμενη ατάκα μεταξύ των νέων.

Η επίδραση στις σχολικές τάξεις

Η συνεχής αναπαραγωγή της φράσης μέσα στις τάξεις έχει δημιουργήσει προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία. Εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι μαθητές την χρησιμοποιούν ακόμη και σε άσχετες στιγμές, προκαλώντας αναστάτωση.

Η δασκάλα Άντρια Λάπλαντερ σημειώνει ότι, παρά την πολυετή εμπειρία της, δεν έχει αντιμετωπίσει παρόμοια κατάσταση με άλλη αργκό, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη τάση είναι ιδιαίτερα έντονη.

Η ίδια προχώρησε σε επιβολή παιδαγωγικών μέτρων, ζητώντας από τους μαθητές να γράφουν εκθέσεις συγκεκριμένου αριθμού λέξεων όταν χρησιμοποιούν τη φράση, επιχειρώντας έτσι να περιορίσει το φαινόμενο.

Οι παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει και άλλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αναζητούν τρόπους να διαχειριστούν την κατάσταση. Ο δάσκαλος Levi Hawk προειδοποίησε ότι ακόμη και η απλή απαρίθμηση αριθμών μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις στην τάξη.

Παράλληλα, η δασκάλα μαθηματικών Miss Gemnini ανακοίνωσε ότι όποιος χρησιμοποιεί τη φράση θα χάνει ψηφιακούς πόντους επιβράβευσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον αυτοέλεγχο των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί στρέφονται ακόμη και στα social media για να ανταλλάξουν εμπειρίες και πρακτικές, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.

Όταν η τάση γίνεται εργαλείο διαχείρισης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τάση αξιοποιείται δημιουργικά μέσα στην τάξη. Η δασκάλα Μόνικα Τσόφλετ επέλεξε να μετατρέψει τη φράση σε εργαλείο συγκέντρωσης, χρησιμοποιώντας τη με ελεγχόμενο τρόπο.

Παράλληλα, εφάρμοσε ένα σύστημα προοδευτικών ποινών, ζητώντας από τους μαθητές να γράφουν επαναλαμβανόμενες φράσεις όταν παραβαίνουν τους κανόνες.

Η προσέγγιση αυτή είχε θετικά αποτελέσματα, περιορίζοντας τη χρήση της φράσης στην τάξη και αποκαθιστώντας την τάξη και τη συγκέντρωση.

Παρά τις δυσκολίες που προκαλεί, η ίδια αναγνωρίζει ότι η αργκό μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο επικοινωνίας με τους μαθητές, αρκεί να μην διαταράσσει τη μαθησιακή διαδικασία.