Μαχαίρωσαν μαθητή έξω από σχολείο!
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο ανήλικος γεννημένος το 2008 και υπήκοος Κούβας, το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Μαρτίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από σχολείο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
ΔΕΙΤΕ Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα 2026
Μόλις εντοπίστηκε ο ανήλικος τραυματισμένος χτυπημένο από μαχαίρι στον δεξί μηρό άμεσα κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες τον ανήλικο μαθητή εντόπισε καθηγητής την ώρα που έβγαινε από το σχολείο. Ο μαθητής δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον 5-6 άτομα. Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό εκτός κινδύνου.
