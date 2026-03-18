Γονείς μαθητών πλήρωσαν 7000 ευρώ για ζημιές που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε σχολεία

Πίνακας περιεχομένων

Οι γονείς εννέα μαθητών κατέβαλαν περίπου 7.000 ευρώ για ζημιές που προκλήθηκαν σε δύο νηπιαγωγεία του Δήμου Θέρμης.

Στην καταβολή περίπου 7.000 ευρώ προχώρησαν γονείς εννέα μαθητών, προκειμένου να καλυφθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν σε δύο σχολεία και πιο συγκεκριμένα σε νηπιαγωγεία του δήμου Θέρμης κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. Οι φθορές αποδίδονται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εντοπίστηκαν μετά από έρευνα των αρχών.

Η υπόθεση αφορά δύο ξεχωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν το 2025, ενώ οι σχετικές δικογραφίες έχουν ήδη σχηματιστεί και αποστέλλονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο Δήμος, πέρα από την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, κινήθηκε και προς την κατεύθυνση της οικονομικής ευθύνης των οικογενειών.

Πώς εντοπίστηκαν οι μαθητές

Η εξιχνίαση των δύο περιστατικών πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, έπειτα από συστηματική έρευνα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το υλικό από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούν στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Συνολικά εντοπίστηκαν εννέα μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετείχαν στα περιστατικά φθοράς. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν για τις δύο υποθέσεις έχουν ήδη πάρει τον δρόμο για τη Δικαιοσύνη.

Τα δύο περιστατικά και το ύψος των ζημιών

Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών καταγράφηκε στο 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης, στο Τριάδι, όπου τέσσερις μαθητές προκάλεσαν φθορές συνολικού ύψους 4.400 ευρώ το καλοκαίρι του 2025.

Λίγους μήνες αργότερα, το φθινόπωρο του ίδιου έτους, σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό στο νηπιαγωγείο Σουρωτής, όπου πέντε μαθητές προκάλεσαν ζημιές ύψους 2.500 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, η ταυτοποίηση έγινε μέσω των καμερών.

Η στάση του Δήμου και η αποζημίωση

Ο Δήμος Θέρμης προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση των φθορών, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Παράλληλα, μέσω του αντιδημάρχου Παιδείας Στέλιου Αποστόλου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους γονείς των μαθητών.

Κατά τη συνάντηση ζητήθηκε από τις οικογένειες να καλύψουν το κόστος των ζημιών, διαφορετικά ο Δήμος θα προχωρούσε σε ένδικα μέσα για τη διεκδίκηση των ποσών. Οι γονείς αποδέχθηκαν το αίτημα και κατέβαλαν το σύνολο των περίπου 7.000 ευρώ.

Το μήνυμα προς τη σχολική κοινότητα

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα περιστατικά, σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν το ίδιο το σχολικό περιβάλλον των μαθητών. Όπως ανέφερε, το σχολείο αποτελεί ουσιαστικά ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επικοινωνία με τους γονείς είχε και παιδαγωγικό χαρακτήρα, προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι που οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές, πέρα από την υποχρέωση αποκατάστασης των ζημιών.

Οι δράσεις πρόληψης στα σχολεία

Σύμφωνα με τον Δήμο, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται δράσεις διαμεσολάβησης στα σχολεία, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα εντάσεις και προβλήματα.

Όπως επισημαίνεται, οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν συμβάλει στη μείωση περιστατικών βίαιης συμπεριφοράς, ενώ στόχος παραμένει η περαιτέρω βελτίωση του σχολικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος.