Ευρωπαϊκά σχολεία: Ποιες θέσεις ανοίγουν και ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Νέες θέσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά σχολεία με προθεσμία αιτήσεων έως 30 Μαρτίου 2026 και αυξημένες απαιτήσεις σε προσόντα και γλωσσομάθεια.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Πρόκειται για μία διαδικασία που αφορά τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με θέσεις σε πόλεις όπως οι Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, και με αυξημένες απαιτήσεις σε προσόντα και γλωσσομάθεια.

Ποιες θέσεις προκηρύσσονται στα Ευρωπαϊκά σχολεία

Οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών κλάδων να διεκδικήσουν απόσπαση.

Διαβάστε ακόμη Σχολεία σε αναστολή λειτουργίας: Τι προβλέπεται για τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών

Στον Πρωτοβάθμιο Κύκλο προβλέπονται τέσσερις θέσεις δασκάλων (ΠΕ70), εκ των οποίων τρεις στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ και μία στις Βρυξέλλες ΙΙΙ, με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Στον Δευτεροβάθμιο Κύκλο, οι θέσεις είναι περισσότερες και αφορούν ειδικότητες όπως Αγγλικής Φιλολογίας, Φιλολόγων, Μαθηματικών, Χημικών, Βιολόγων, Καλλιτεχνικών και Φυσικής Αγωγής, καθώς και θέση βιβλιοθηκονόμου (EL & EN Librarian) στο Λουξεμβούργο.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τους υποψηφίους

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερα έτη αναγνωρισμένης διδακτικής υπηρεσίας έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Παράλληλα, απαιτείται πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει και η γνώση ξένων γλωσσών. Σε αρκετές θέσεις απαιτείται άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, ενώ για ορισμένες ειδικότητες η άριστη γνώση της αγγλικής είναι υποχρεωτική.

Επιπλέον, αποκλείονται όσοι τελούν σε διαθεσιμότητα ή έχουν υποστεί σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις.

Πόσο διαρκεί η απόσπαση στα Ευρωπαϊκά σχολεία

Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να φτάσει έως και εννέα έτη, με συγκεκριμένη δομή και αξιολογήσεις σε διαφορετικά στάδια.

Αρχικά προβλέπεται διετής δοκιμαστική περίοδος, στη συνέχεια μία δεύτερη περίοδος τριών ετών και, εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση, ακολουθεί τρίτη περίοδος τεσσάρων ετών.

Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει τη συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Διαβάστε επίσης Σχολεία: Εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με απειλές, πιέσεις και δημόσια διαπόμπευση

Πώς γίνεται η επιλογή των εκπαιδευτικών

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Το πρώτο αφορά την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει συνέντευξη.

Στη μοριοδότηση συνυπολογίζονται στοιχεία όπως η επιστημονική κατάρτιση, η διδακτική εμπειρία, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και η επιμόρφωση. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη γνώση ξένων γλωσσών και στις επικοινωνιακές δεξιότητες.

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο των αξιολογήσεων των μελών της επιτροπής.

Προθεσμία και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η προθεσμία ορίζεται από τις 19 Μαρτίου 2026 έως και τις 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00, με τις εκπρόθεσμες αιτήσεις να απορρίπτονται χωρίς εξαίρεση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν πλήρη φάκελο με δικαιολογητικά, καθώς η έλλειψη ή η ανακρίβεια στοιχείων οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν περισσότερες από μία θέσεις, καθορίζοντας σειρά προτίμησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ορθή υποβολή των δικαιολογητικών και στην πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, καθώς η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Δείτε Εκπαιδευτικοί: «Ποινικοποιείται η συνδικαλιστική δράση»- Στο εδώλιο τέσσερις συνδικαλιστές

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία και να ενταχθούν στο περιβάλλον των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ενισχύοντας παράλληλα το εκπαιδευτικό τους προφίλ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ