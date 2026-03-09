Ερωτήματα μετά το θάνατο καθηγήτριας – Εκπαιδευτικοί: «Η σιωπή του Υπουργείου Παιδείας είναι συνενοχή»

Η Β΄ ΕΛΤΕΕ Θεσσαλονίκης, με αφορμή τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, καταγγέλλει την αυξανόμενη βία και πίεση που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και ζητά άμεσα μέτρα προστασίας από το Υπουργείο Παιδείας.

Έντονη ανησυχία και οργή εκφράζει η Β΄ Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με αφορμή τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, κάνοντας λόγο για μια τραγική απώλεια που συγκλόνισε την εκπαιδευτική κοινότητα και ανέδειξε με δραματικό τρόπο τις συνθήκες πίεσης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το περιστατικό δεν αποτελεί μόνο ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά φέρνει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο πρόβλημα που αφορά την αυξανόμενη βία, τις λεκτικές επιθέσεις και την απαξίωση απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Η Ένωση υποστηρίζει ότι το κλίμα εκφοβισμού και πίεσης μέσα στα σχολεία επιβαρύνει καθημερινά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις χωρίς επαρκή θεσμική στήριξη.

Παράλληλα, η Β΄ ΕΛΤΕΕ Θεσσαλονίκης απευθύνει αυστηρή κριτική προς το Υπουργείο Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί παραμένουν ουσιαστικά απροστάτευτοι απέναντι σε φαινόμενα βίας και στοχοποίησης. Ζητά άμεσα μέτρα προστασίας και θεσμική στήριξη, προειδοποιώντας ότι η λειτουργία του δημόσιου σχολείου δεν μπορεί να στηρίζεται σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται υπό συνθήκες πίεσης και εξουθένωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η σιωπή του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στη βία κατά των εκπαιδευτικών είναι συνενοχή

Ο θάνατος της συναδέλφου εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, μιας επιστήμονα με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και σημαντική προσφορά στη δημόσια εκπαίδευση, συγκλονίζει την εκπαιδευτική κοινότητα.

Δεν πρόκειται όμως μόνο για μια τραγική απώλεια. Είναι ένα γεγονός που αποκαλύπτει, με τον πιο σκληρό τρόπο μια σκοτεινή πραγματικότητα, που το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει εδώ και χρόνια να αγνοεί: την αυξανόμενη βία και την ψυχολογική εξόντωση, το κλίμα πίεσης, απαξίωσης και βίας που βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί μέσα στα σχολεία.

Η βία και η απαξίωση απέναντι στους εκπαιδευτικούς αυξάνονται συνεχώς. Λεκτικές επιθέσεις, εκφοβισμός, απειλές και οργανωμένη αμφισβήτηση του ρόλου τους, απειλές από γονείς, δημόσιες στοχοποιήσεις. Ένα κλίμα συνεχούς πίεσης που φθείρει καθημερινά ανθρώπους που προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τη δημόσια εκπαίδευση. Και όταν ζητούν στήριξη από την Πολιτεία, βρίσκουν απέναντί τους έναν μηχανισμό που συχνά σιωπά ή –ακόμη χειρότερα– μετακυλίει τις ευθύνες στους ίδιους.

Το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει να μιλά για «μεταρρυθμίσεις», «καινοτομίες» και «αξιολογήσεις», την ώρα που οι εκπαιδευτικοί παραμένουν ουσιαστικά απροστάτευτοι απέναντι στη βία.

Δεν μπορεί το κράτος να απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο, ενώ τους αφήνει μόνους απέναντι σε φαινόμενα εκφοβισμού, κοινωνικής πίεσης και διοικητικής αδιαφορίας. Αντί να θωρακίσει το σχολείο, επιλέγει να φορτώνει στους εκπαιδευτικούς ολοένα και περισσότερες ευθύνες, ελέγχους και πιέσεις.

Αντί να προστατεύει τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στις τάξεις, επιλέγει την επικοινωνιακή διαχείριση και τις εξαγγελίες.

Η αλήθεια είναι απλή και σκληρή: Οι εκπαιδευτικοί έχουν αφεθεί μόνοι τους.

Μόνοι απέναντι σε φαινόμενα βίας.

Μόνοι απέναντι σε πιέσεις και καταγγελίες.

Μόνοι απέναντι σε ένα σχολείο που καλείται να διαχειριστεί τεράστια κοινωνικά προβλήματα χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι απλώς αδιαφορία. Είναι πολιτική επιλογή.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Τώρα.

Η Β΄ ΕΛΤΕΕ Θεσσαλονίκης προειδοποιεί:

Το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει με εκπαιδευτικούς εξουθενωμένους, απαξιωμένους και απροστάτευτους.

Απαιτούμε άμεσα:

• Θεσμική και νομική προστασία των εκπαιδευτικών από περιστατικά βίας.

• Άμεση διοικητική και νομική στήριξη σε κάθε εκπαιδευτικό που δέχεται επιθέσεις ή στοχοποίηση.

• Μόνιμη παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε όλα τα σχολεία.

• Πραγματικό πλαίσιο αντιμετώπισης της σχολικής βίας και αποκατάστασης του παιδαγωγικού κύρους του εκπαιδευτικού.

Η μνήμη της συναδέλφου μας δεν μπορεί να τιμηθεί με λόγια συμπάθειας και σιωπή.

Αν η Πολιτεία συνεχίσει να αγνοεί το πρόβλημα, θα είναι συνυπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει μέσα στα σχολεία.

Πόσοι ακόμη εκπαιδευτικοί πρέπει να λυγίσουν για να «δει» το Υπουργείο τη βία στα σχολεία;

Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με εξουθενωμένους και φοβισμένους εκπαιδευτικούς. Οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της.

Η κοινωνία οφείλει να δει την αλήθεια.

Οι εκπαιδευτικοί δεν θα συνεχίσουν να σιωπούν.



