Έλα μαζί μας: Το σχολείο που δίνει φωνή και ρόλο στους μαθητές

Το «Έλα μαζί μας» φέρνει στο προσκήνιο ένα σχολείο συμπερίληψης και δράσης, όπου οι μαθητές γίνονται πρωταγωνιστές σε πρωτοβουλίες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το «Έλα μαζί μας» αναδεικνύεται σε μια δυναμική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του σχολείου, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και τη βιωματική μάθηση. Με επίκεντρο τον ίδιο τον μαθητή, το δίκτυο καλλιεργεί δεξιότητες, ενθαρρύνει την ανάληψη δράσης και συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με τις αξίες της προσφοράς, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, συμβάλλοντας παράλληλα στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το «Έλα μαζί μας» ονειρεύεται ένα σχολείο για όλους, όπου κάθε μαθητής θα νιώθει πως ανήκει. Ένα σχολείο που δεν θα μεταδίδει μόνο γνώσεις, αλλά θα προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να υλοποιήσουν δράσεις, να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να βιώσουν εμπειρίες, που θα τους εξελίξουν και θα τους διαμορφώσουν σε υπεύθυνους κι ενεργούς πολίτες του αύριο.

Η ψυχή και η καρδιά του «Έλα μαζί μας», είναι ο μαθητής, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής των στόχων και των δράσεων. Με την αυτενέργεια και τη συμμετοχή του, οι στόχοι μετατρέπονται σε πράξεις, οι οποίες δημιουργούν τις βάσεις για μία βιώσιμη και δίκαιη κοινωνία.

Από το 2024, το «Έλα μαζί μας» άνοιξε τα φτερά του, αγκάλιασε 6 σχολεία της πόλης και πήρε τη μορφή ενός ζωντανού δικτύου δράσεων εθελοντισμού και πολιτότητας. Τα σχολεία που συμμετείχαν είναι τα: 11ο Γυμνάσιο, το 12ο Γυμνάσιο, το 13ο Γυμνάσιο, το Ειδικό Γυμνάσιο, το Μουσικό Σχολείο και το 6ο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης.

Στο «Έλα μαζί μας» οργανώνονται κοινές πρωτοβουλίες γύρω από τρεις θεματικούς άξονες: το περιβάλλον, τη συμπερίληψη και τον εθελοντισμό -με την μορφή της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Τα θέματα προσεγγίζονται διαθεματικά κι διεπιστημονικά εντός του σχολικού πλαισίου και παράλληλα γίνεται διάχυση καλών πρακτικών, ενώ με τη μορφή δράσεων εκτός του σχολείου, μαθητές, εκπαιδευτικοί, φορείς και σύλλογοι αφήνουν το αποτύπωμά τους στην τοπική κοινωνία.

Οι πρωτοβουλίες του δικτύου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών παρεμβάσεων, ξεκινώντας από τη στήριξη ευάλωτων ομάδων και φτάνοντας έως την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Στο επίκεντρο αυτών των δράσεων βρίσκονται τα ίδια τα παιδιά, τα οποία αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο ως βασικοί εκφραστές και πρεσβευτές της προσπάθειας.

Μαθητές συμμετέχουν σε πλήθος δραστηριοτήτων, όπως η συγγραφή επιστολών προς ασθενείς, οι επισκέψεις σε ηλικιωμένους σε δομές φροντίδας, αλλά και η διοργάνωση δράσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη φροντίδα των ζώων. Παράλληλα, υλοποιούν πρωτοβουλίες ενημέρωσης για ζητήματα όπως η αναπηρία και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, ενώ το έργο τους επεκτείνεται και σε διεθνές επίπεδο μέσα από αντίστοιχες συνεργασίες.

Η επίδραση του δικτύου, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στις επιμέρους δράσεις, αλλά αποτυπώνεται ουσιαστικά και στην καθημερινή σχολική ζωή. Στα σχολεία που συμμετέχουν καταγράφεται αισθητή βελτίωση στο κλίμα, με μείωση των φαινομένων έντασης και σχολικής βίας. Παράλληλα, μαθητές που ένιωθαν απομονωμένοι βρίσκουν μέσα από τη συμμετοχή τους ένα περιβάλλον αποδοχής, αναπτύσσοντας ισχυρούς δεσμούς και ουσιαστικές φιλίες.

Η ίδια η ονομασία του δικτύου δεν αποτελεί τυχαία επιλογή, καθώς αντικατοπτρίζει τη βασική του αρχή: τη συμπερίληψη και τη συμμετοχή όλων, χωρίς διακρίσεις ή αποκλεισμούς.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο παγκόσμιο πλαίσιο δράσης που στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και την προστασία του πλανήτη έως το 2030. Πρόκειται για μια κοινή δέσμευση των κρατών, αλλά και των κοινωνιών, που επιχειρεί να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα όπως η φτώχεια, η ανισότητα και η περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Το σχέδιο αυτό δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μεταφράζεται σε συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που μπορούν να υλοποιηθούν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η σημασία του έγκειται στο γεγονός ότι συνδέει διαφορετικούς τομείς πολιτικής και κοινωνικής ζωής, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη, όπου η οικονομική πρόοδος συμβαδίζει με την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική ισορροπία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή όλων των πολιτών, καθώς η επιτυχία των στόχων προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, των οργανισμών και της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι καθοριστικός, καθώς μέσα από συνεργασίες και δράσεις ενισχύεται η ευαισθητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή.

Παράλληλα, η εκπαίδευση αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα για την επίτευξη των στόχων. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις, καλλιεργούνται αξίες όπως η υπευθυνότητα, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στο περιβάλλον, ενισχύοντας τη διαμόρφωση ενεργών και συνειδητοποιημένων πολιτών.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν, τελικά, ένα κοινό όραμα για ένα μέλλον πιο δίκαιο και βιώσιμο. Η πρόκληση πλέον βρίσκεται στην εφαρμογή τους στην πράξη, με τη συμμετοχή όλων, ώστε οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε έναν κόσμο με περισσότερες ευκαιρίες και λιγότερες ανισότητες.

