Ακραίο bullying εις βάρος μαθητή Β’ Δημοτικού – Τον ανάγκασαν να πιει νερό από την τουαλέτα

Θύμα ακραίου bullying έπεσε ένα αγοράκι σε δημοτικό σχολείο της Ρόδου με την καταγγελία που έκαναν οι γονείς του να μαρτυρά μια νοσηρή κατάσταση, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι το παιδί είναι μαθητής της Β' Δημοτικού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άλλοι μαθητές του σχολείου τον εξανάγκασαν να πιει νερό από τουαλέτα. Το γεγονός που σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, προκάλεσε την άμεση αντίδραση και προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα σχολεία, τόσο της οικογένειας όσο και των υπόλοιπων γονέων.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς, το περιστατικό αυτό, δεν είναι μεμονωμένο, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έξαρση περιστατικών βίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μεταξύ των μαθητών εντός κι εκτός των σχολικών συγκροτημάτων.

Ο ίδιος τόνισε ότι «έχουν ξεκινήσει ήδη συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς (ΚΕΔΑΣΥ) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό περιστατικό με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο».