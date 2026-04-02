Τράπεζες: Τι αλλάζει στις συναλλαγές στις 3 και 6 Απριλίου 2026

Πίνακας περιεχομένων

Κλειστό θα παραμείνει το σύστημα TARGET στις 3 και 6 Απριλίου 2026, επηρεάζοντας τις διατραπεζικές συναλλαγές, ενώ οι τράπεζες θα λειτουργούν με περιορισμένες υπηρεσίες.

Οι τράπεζες λειτουργούν κανονικά στις 3 και 6 Απριλίου 2026, ωστόσο οι διατραπεζικές συναλλαγές θα επηρεαστούν, καθώς το σύστημα TARGET δεν θα είναι διαθέσιμο τις συγκεκριμένες ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή αφορά τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών και Προτεσταντών, με τις ημερομηνίες αυτές να χαρακτηρίζονται ως ειδικές αργίες για τις διατραπεζικές συναλλαγές.

Τι σημαίνει η μη λειτουργία του TARGET

Η αναστολή λειτουργίας του διευρωπαϊκού συστήματος ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων συνεπάγεται περιορισμούς σε συγκεκριμένες συναλλαγές μεταξύ τραπεζών.

Παρότι οι ημέρες αυτές δεν αποτελούν επίσημες αργίες στην Ελλάδα, εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες που αφορούν τη διατραπεζική δραστηριότητα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες

Τα τραπεζικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, καθώς πρόκειται για εργάσιμες ημέρες για το προσωπικό.

Ωστόσο, η εξυπηρέτηση των πολιτών θα είναι περιορισμένη, καθώς η μη λειτουργία του TARGET δεν επιτρέπει την εκτέλεση ορισμένων συναλλαγών μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ποιους φορείς αφορά η διατραπεζική αργία

Η ειδική αυτή αργία ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.

Επιπλέον, περιλαμβάνει τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτορείας απαιτήσεων και διαχείρισης επενδύσεων.

Τι ισχύει για πληρωμές και υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις που λήγουν τις συγκεκριμένες ημέρες μεταφέρονται για εκπλήρωση στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Αντίστοιχα, οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν εντός των ημερών αυτών θα καταχωρηθούν με ημερομηνία της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Ειδικές ρυθμίσεις και οδηγίες

Για υποχρεώσεις που σχετίζονται με το Δημόσιο Χρέος, προβλέπεται εξυπηρέτηση είτε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη 2 Απριλίου, είτε την επόμενη, την Τρίτη 7 Απριλίου.

Παράλληλα, θα γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες επιταγές με ημερομηνία έκδοσης την 7η Απριλίου, ενώ συστήνεται σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τράπεζες για πληρωμές, όπως μισθοδοσία, να επικοινωνήσουν με τα πιστωτικά ιδρύματα για διευκρινίσεις.