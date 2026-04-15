Στο νοσοκομείο 14χρονη από υπερβολική κατανάλωση αλκόολ – Μία σύλληψη

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» χρειάστηκε να νοσηλευθεί ένα 14χρονο κορίτσι ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ το οποίο είχε προμηθευτεί από μίνι μάρκετ μαζί με έναν 15χρονο φίλο της, το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα δύο ανήλικα παιδιά προμηθεύτηκαν ποσότητες αλκοόλ από μίνι μάρκετ στην περιοχή της Βάρκιζας. Αφού τα μικρά παιδιά κατανάλωσαν ποσότητες αλκοολούχων ποτών, το 14χρονο κορίτσι ένιωσε αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Έθνος, το ανήλικο κορίτσι χρειάστηκε να δεχθεί φροντίδα από τους γιατρούς του νοσοκομείου, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 58χρονης ιδιοκτήτριας του μίνι μάρκετ.