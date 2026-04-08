Πώς διαμορφώνεται το επίδομα ανεργίας μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού

Αυξημένο στα 564,98 ευρώ το επίδομα ανεργίας από 1η Απριλίου λόγω ανόδου κατώτατου μισθού.

Το επίδομα ανεργίας αυξήθηκε από την 1η Απριλίου, φτάνοντας τα 564,98 ευρώ μηνιαίως, μετά την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει χιλιάδες δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 170.000 άνεργοι λαμβάνουν το επίδομα, το οποίο προσαρμόζεται με βάση το νέο ημερομίσθιο και τις αποδοχές που είχαν πριν από τη διακοπή της εργασίας τους.

Πώς διαμορφώνεται το νέο επίδομα

Με την αύξηση του βασικού ημερομισθίου στα 41,09 ευρώ, το ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται πλέον στα 22,60 ευρώ.

Το μηνιαίο επίδομα, που αντιστοιχεί σε 25 ημερήσια επιδόματα, διαμορφώνεται στα 564,98 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο ποσό των 540 ευρώ.

Οι τρεις κατηγορίες δικαιούχων

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης που είχαν οι άνεργοι πριν την ανεργία.

Ενεργειακό: Όλα τα μέτρα για επιδόματα, κατοικίες, μεταφορές και θέρμανση

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες: πλήρης απασχόληση, μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία, με αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στο ποσό του επιδόματος.

Τα ποσά ανά κατηγορία

Οι άνεργοι που προέρχονται από πλήρη απασχόληση λαμβάνουν το πλήρες ποσό των 564,98 ευρώ, εφόσον οι αποδοχές τους υπερέβαιναν το 12πλάσιο του βασικού ημερομισθίου.

Σε ποιούς ανέργους θα κόβεται το επίδομα ανεργίας

Για όσους είχαν μερική απασχόληση, το επίδομα ανέρχεται στα 423,73 ευρώ, ενώ για όσους εργάζονταν εκ περιτροπής, το ποσό διαμορφώνεται στα 282,49 ευρώ.

Πώς καθορίζονται τα όρια αποδοχών

Τα ποσά υπολογίζονται με βάση το ύψος των προηγούμενων αποδοχών σε σχέση με το βασικό ημερομίσθιο.

Όσοι είχαν εισόδημα πάνω από το 12πλάσιο λαμβάνουν πλήρη επιδότηση, όσοι βρίσκονται μεταξύ 6πλάσιου και 12πλάσιου λαμβάνουν το 75%, ενώ κάτω από το 6πλάσιο αντιστοιχεί το 50% του επιδόματος.

Οι προσαυξήσεις για οικογένειες

Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος που δηλώνεται στη φορολογική δήλωση του δικαιούχου.

Η ρύθμιση αυτή αυξάνει το τελικό ποσό για οικογένειες, ενισχύοντας το εισόδημα των ανέργων με εξαρτώμενα μέλη.