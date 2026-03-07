Πληρωμές αναπληρωτών: Το κονδύλι για το σχολικό έτος 2025 2026 – Η απόφαση

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στην έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026-2030, με στόχο τη χρηματοδότηση δράσης που αφορά την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2025-2026.

Η πρόσκληση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση και αναβάθμιση της Εκπαίδευσης» και αποσκοπεί στην κάλυψη μη επιλέξιμης δαπάνης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, η οποία συνδέεται με την πράξη πρόσληψης προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και δημοσιεύθηκε με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2026.

Στόχος της δράσης

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της χώρας για το σχολικό έτος 2025-2026, μέσω της κάλυψης αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υποστηρικτικές ειδικότητες.

Η πράξη αφορά την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και λοιπού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η υλοποίησή της προβλέπεται να διαρκέσει έως τη λήξη του σχολικού έτους 2025-2026.

Η δράση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης πράξης για διαχειριστικούς λόγους, ενώ υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί και αφορούν το οικονομικό έτος 2026 καλύπτονται από τη νέα πράξη που θα ενταχθεί στο πλαίσιο του ΤΠΑ 2026-2030.

Χρηματοδότηση και προϋπολογισμός

Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την πρόσκληση ανέρχεται έως τα 30 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση και αναβάθμιση της Εκπαίδευσης».

Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες μισθολογικού κόστους προσωπικού, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών, αποζημιώσεων μη ληφθείσας άδειας και οδοιπορικών εξόδων, με χρήση απλοποιημένου κόστους που υπολογίζεται σε 1.848 ευρώ ανά ανθρωπομήνα απασχόλησης.

Ο αριθμός του προσωπικού που θα προσληφθεί μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικά εκτιμώμενο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συνολικού αριθμού εγκεκριμένων ανθρωπομηνών.

Δικαιούχοι και υποβολή προτάσεων

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας στον τομέα Παιδείας, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ως κύριος της πράξης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης από τις 25 Φεβρουαρίου 2026 έως τις 27 Μαρτίου 2026.

Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιείται σε δύο στάδια, που αφορούν την πληρότητα και επιλεξιμότητα των αιτήσεων και την αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους δικαιούχους.

Δείκτες και αποτελέσματα

Η δράση συνδέεται με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, με ενδεικτικό δείκτη τον αριθμό σχολικών μονάδων που θα επωφεληθούν από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, ο οποίος ορίζεται στις 1.000 μονάδες.

Παράλληλα, ο δικαιούχος υποχρεούται να συλλέγει στοιχεία για τον αριθμό των ωφελούμενων μαθητών, το προσωπικό που προσλήφθηκε ανά κατηγορία και τις σχολικές μονάδες στις οποίες υλοποιείται η δράση.