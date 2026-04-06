Ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα: Έρχεται σημαντική πτώση – Πώς θα είναι η Κυριακή του Πάσχα

Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές, με πτώση θερμοκρασίας μετά τη Μεγάλη Πέμπτη και περιορισμένη αστάθεια το Πάσχα.

O καιρός παρουσιάζει έντονη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν ήδη πολλές περιοχές της χώρας, ενώ το σκηνικό αναμένεται να μεταβληθεί σταδιακά προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας. Τα φαινόμενα είναι πιο έντονα στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο.

Η εικόνα των επόμενων ημερών δείχνει μεταβαλλόμενες συνθήκες, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας αρχικά, αλλά με σαφή τάση για πτώση μετά τη Μεγάλη Πέμπτη. Παράλληλα, για το Πάσχα διαφαίνεται ήπια αστάθεια, χωρίς έντονα φαινόμενα.

Τα φαινόμενα των τελευταίων ημερών και τα στοιχεία βροχόπτωσης

Οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν πρόσφατα ήταν σημαντικές σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Κρήτη, τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου. Ενδεικτικά, στο Φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη καταγράφηκε ύψος βροχής 77,2 mm έως το απόγευμα της 3ης Απριλίου.

Τα φαινόμενα αυτά αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας, η οποία επηρεάζει τόσο ηπειρωτικές όσο και νησιωτικές περιοχές, με τοπικά έντονα χαρακτηριστικά.

Ο καιρός σήμερα και οι περιοχές που επηρεάζονται

Κατά τις πρωινές ώρες, βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται στη Δυτική Ελλάδα, τη Νότια Πελοπόννησο, τη Δυτική Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως στα ορεινά.

Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ τα φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά το βράδυ. Παράλληλα, καταγράφονται και μικρές συγκεντρώσεις σκόνης σε βόρειες και κεντρικές περιοχές.

Η εξέλιξη του καιρού μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα

Από την Κυριακή 5 Απριλίου, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ τα φαινόμενα περιορίζονται σταδιακά προς την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές, αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικά φαινόμενα τις μεσημβρινές ώρες.

Τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη, οι βροχές περιορίζονται κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα επικρατούν γενικά καλύτερες συνθήκες. Τη Μεγάλη Τετάρτη, ο καιρός ξεκινά αίθριος, με τοπικές βροχές να εμφανίζονται αργότερα στα βορειοανατολικά.

Η τάση για πτώση της θερμοκρασίας

Μετά τη Μεγάλη Πέμπτη, αυξάνονται οι πιθανότητες για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από τις 10 έως τις 12 Απριλίου αναμένεται αισθητή αλλαγή, με τις τιμές να υποχωρούν από επίπεδα 22-23 βαθμών σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

Το διάστημα από τη Μεγάλη Παρασκευή έως το Μεγάλο Σάββατο συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πιθανότητα ψυχρότερης εξέλιξης, ενώ η εικόνα για την Κυριακή του Πάσχα παραμένει λιγότερο σαφής.

Τι δείχνουν οι προβλέψεις για το Πάσχα

Για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, τα στοιχεία δείχνουν περιορισμένη αστάθεια. Η πιθανότητα για φαινόμενα το Μεγάλο Σάββατο εκτιμάται στο 30%-40%, ενώ για την Κυριακή του Πάσχα κυμαίνεται στο 25%-35%.

Η γενική εικόνα υποδεικνύει ήπια αστάθεια και χαμηλότερες θερμοκρασίες, χωρίς έντονα και γενικευμένα φαινόμενα, αν και οι προβλέψεις παραμένουν υπό συνεχή επικαιροποίηση.