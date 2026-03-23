Μισθοί: Ποιοί εργαζόμενοι θα πάρουν διπλή αύξηση από 1η Απριλίου

Πίνακας περιεχομένων

Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου φέρνουν σημαντικά οφέλη για χιλιάδες εργαζομένους, με ενίσχυση εισοδήματος από τριετίες και μειωμένη φορολογία.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού φέρνει σημαντική ενίσχυση εισοδήματος για χιλιάδες εργαζομένους, καθώς συνδυάζεται με ευνοϊκές ρυθμίσεις που αυξάνουν τα καθαρά ποσά. Οι αλλαγές που τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου δημιουργούν ένα πλαίσιο διπλού οφέλους, ειδικά για χαμηλόμισθους και νέους εργαζόμενους.

Παράλληλα με την αύξηση των βασικών αποδοχών, ενεργοποιούνται και μηχανισμοί που ενισχύουν περαιτέρω τα εισοδήματα, όπως η προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας και η μείωση της φορολογίας. Η τελική απόφαση για το ύψος της αύξησης αναμένεται να ανακοινωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 Μαρτίου.

Τα σενάρια για τον νέο κατώτατο μισθό

Δύο βασικά σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι για το ύψος της αύξησης. Στην πρώτη περίπτωση, προβλέπεται άνοδος κατά 30 ευρώ, που θα ανεβάσει τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ στα 910 ευρώ μεικτά, με τις καθαρές αποδοχές να διαμορφώνονται περίπου στα 765 ευρώ.

Στο δεύτερο σενάριο, η αύξηση φτάνει τα 40 ευρώ, οδηγώντας τον κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ μεικτά και περίπου στα 772 ευρώ καθαρά. Με βάση τις εκτιμήσεις, αυτό το επίπεδο αποδοχών θεωρείται πιο πιθανό, διαμορφώνοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την αγορά εργασίας.

Πώς διαμορφώνονται οι καθαρές αποδοχές

Με την εφαρμογή της αύξησης από την 1η Απριλίου 2026, οι κατώτατες αποδοχές για έναν άγαμο εργαζόμενο αναμένεται να φτάσουν τα 920 ευρώ μεικτά. Το καθαρό ποσό εκτιμάται ότι θα κινείται κοντά στα 780 ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τα περίπου 744 ευρώ που ισχύουν σήμερα.

Οι νέες αποδοχές αποτελούν και τη βάση υπολογισμού για μια σειρά από επιδόματα, τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τον κατώτατο μισθό. Συνολικά, η αύξηση συμπαρασύρει προς τα πάνω 22 διαφορετικά επιδόματα, ενισχύοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

Οι τριετίες και η επίδρασή τους στους μισθούς

Η επαναφορά των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024 ενισχύει σημαντικά τις αποδοχές όσων διαθέτουν προϋπηρεσία. Οι προσαυξήσεις υπολογίζονται με βάση τον νέο κατώτατο μισθό και οδηγούν σε αισθητή αύξηση των αποδοχών.

Συγκεκριμένα, με μία τριετία ο μισθός διαμορφώνεται στα 1.016 ευρώ, με δύο τριετίες στα 1.117 ευρώ και με τρεις τριετίες φτάνει τα 1.230 ευρώ. Η προσαύξηση ανέρχεται σε 10% για κάθε τριετία και μπορεί να φτάσει συνολικά το 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.

Ποιοι εργαζόμενοι αποκτούν επιπλέον αυξήσεις

Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας μετά το 2012 ή ξεκίνησαν να εργάζονται από την 1η Ιανουαρίου 2024 αναμένεται να συμπληρώσουν την πρώτη τους τριετία το 2027. Από εκείνο το σημείο και μετά θα δικαιούνται προσαύξηση 10% στον μισθό τους.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 920 ευρώ θα δει τον μισθό του να αυξάνεται στα 1.012 ευρώ μετά τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι που είχαν προϋπηρεσία πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 συνεχίζουν να «χτίζουν» τις τριετίες τους από το 2024 και μετά.

Η φορολογία και το τελικό όφελος για τους νέους

Η αύξηση των αποδοχών ενισχύεται περαιτέρω από τη μείωση της φορολογίας που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2026. Για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ εφαρμόζεται μηδενική φορολόγηση, ενώ για εργαζόμενους έως 30 ετών ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 9% από 22%.

Η εξέλιξη αυτή αφορά περίπου 350.000 νέους εργαζόμενους, οι οποίοι θα δουν μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα. Έτσι, όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα επωφεληθούν διπλά, τόσο από την αύξηση των αποδοχών όσο και από τη σημαντική μείωση των φόρων.

Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις για την οικονομία

Η Τράπεζα της Ελλάδας επισημαίνει ότι το μισθολογικό κόστος το 2026 θα αυξηθεί όχι μόνο λόγω της ανόδου του κατώτατου μισθού, αλλά και εξαιτίας της επαναφοράς των τριετιών. Οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία πριν από το 2012 αναμένεται να λάβουν επιπλέον επιδόματα, ενισχύοντας τις συνολικές αποδοχές.

Παράλληλα, οι βασικοί μισθοί στο Δημόσιο προβλέπεται να αυξηθούν ισόποσα με την ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Η αύξηση αυτή θα εφαρμοστεί σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο αποδοχών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η προοπτική για τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοδική, καθώς έχει τεθεί στόχος ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027, ενώ η ανεργία βρίσκεται κάτω από το 9%, μειώνοντας την πιθανότητα αναστολής των τριετιών.

Με πληροφορίες από Τα Νέα