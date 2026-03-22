Κατώτατος μισθός: Ανακοινώνεται η αύξηση – Πότε θα φτάσει στα 1.000 ευρώ

Αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026 φέρνει νέες αποδοχές και επιδόματα, με τον στόχο να μετατοπίζεται προς τα 1.000 ευρώ έως το 2027.

Ο κατώτατος μισθός εισέρχεται σε νέα φάση αυξήσεων, με τις αποφάσεις που προωθούνται να διαμορφώνουν ένα διαφορετικό τοπίο αποδοχών από την 1η Απριλίου 2026 και μετά. Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης συνδέουν την άμεση αύξηση με έναν ευρύτερο στόχο που φτάνει έως την άνοιξη του 2027, όπου ο πήχης ανεβαίνει κοντά στα 1.000 ευρώ.

Η επικείμενη απόφαση, που θα ανακοινωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, αφορά αύξηση που εκτιμάται στα 50 ευρώ, οδηγώντας τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ στα 930 ευρώ. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο υψηλότερης αύξησης, έως και 60 ευρώ, γεγονός που θα μεταβάλλει περαιτέρω τις τελικές αποδοχές των εργαζομένων.

Νέα δεδομένα για τον κατώτατο μισθό από το 2026

Η αύξηση του κατώτατου μισθού βασίζεται σε εισήγηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο να ενισχυθούν τα χαμηλά εισοδήματα, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τις αντοχές των επιχειρήσεων και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Η εφαρμογή της θα αφορά τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Από την 1η Απριλίου 2026, ο νέος κατώτατος μισθός θα επηρεάσει άμεσα περίπου 500.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ θα συμπαρασύρει και τις αποδοχές στο Δημόσιο. Ο εισαγωγικός μισθός για νεοδιόριστους υπαλλήλους θα διαμορφωθεί επίσης στα 930 ευρώ, οδηγώντας σε οριζόντια αύξηση αποδοχών για περίπου 750.000 μόνιμους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Πώς επηρεάζονται οι καθαρές αποδοχές

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συνδυάζεται με αλλαγές στη φορολογία, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων. Ειδικά για νέους έως 30 ετών, οι παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντική αύξηση των καθαρών αποδοχών.

Για εργαζόμενο έως 25 ετών, η μετάβαση από τα 880 στα 930 ευρώ μικτά μεταφράζεται σε αύξηση καθαρών αποδοχών από 762 σε 806 ευρώ, δηλαδή κέρδος 44 ευρώ μηνιαίως. Αντίστοιχα, για ηλικίες 26 έως 30 ετών, οι καθαρές αποδοχές αυξάνονται από 749 σε 789 ευρώ, με μηνιαίο όφελος 40 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση για εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις. Εγγαμος άνω των 30 ετών με δύο παιδιά και προϋπηρεσία φτάνει σε καθαρές αποδοχές 1.076 ευρώ από 1.025 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 58 ευρώ τον μήνα.

Αυξήσεις σε επιδόματα και παροχές

Ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως βάση για τον υπολογισμό σειράς επιδομάτων, γεγονός που σημαίνει ότι οι αυξήσεις δεν περιορίζονται μόνο στους μισθούς. Συνολικά, περίπου 20 επιδόματα επηρεάζονται άμεσα από τη νέα ρύθμιση.

Με αύξηση κατά 50 ευρώ, το επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται στα 570,78 ευρώ από 540 ευρώ, ενώ η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και το επίδομα γονικής άδειας αυξάνονται στα 930 ευρώ, καθώς συνδέονται άμεσα με το ύψος του κατώτατου μισθού.

Οι αλλαγές αυτές διευρύνουν σημαντικά τον αριθμό των ωφελούμενων, καθώς πέρα από τους εργαζόμενους, επηρεάζονται και όσοι λαμβάνουν κοινωνικές παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο.

Τριετίες και ημερομίσθια σε άνοδο

Η αύξηση του βασικού μισθού επηρεάζει και τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γνωστά ως τριετίες. Κάθε τριετία αντιστοιχεί σε προσαύξηση 10% επί του βασικού μισθού, με ανώτατο όριο το 30%.

Με τον κατώτατο μισθό στα 930 ευρώ, η πρώτη τριετία οδηγεί σε αποδοχές 1.023 ευρώ, η δεύτερη στα 1.116 ευρώ και η τρίτη στα 1.209 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους εργαζόμενους με ημερομίσθιο, προβλέπονται αυξήσεις που ανεβάζουν το κατώτατο ημερομίσθιο στα 41,70 ευρώ, με περαιτέρω προσαυξήσεις ανάλογα με την προϋπηρεσία.

Οι μεταβολές αυτές ενισχύουν κυρίως εργαζόμενους με πολυετή εμπειρία, καθώς οι αυξήσεις συσσωρεύονται μέσω των προσαυξήσεων.

Στόχος για κατώτατο μισθό έως 1.000 ευρώ το 2027

Οι φετινές αποφάσεις δεν εξετάζονται απομονωμένα, αλλά εντάσσονται σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που επεκτείνεται έως το 2027. Ο αρχικός στόχος για κατώτατο μισθό 950 ευρώ αναθεωρείται προς τα πάνω, με τις νέες εκτιμήσεις να τοποθετούν τον πήχη κοντά στα 1.000 ευρώ.

Εφόσον οι εκλογές πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η επόμενη αύξηση πριν από τις κάλπες του 2027 αναμένεται να οδηγήσει τον κατώτατο μισθό στην περιοχή των 990 έως 1.000 ευρώ. Η πορεία αυτή αντανακλά την προσπάθεια σταδιακής ενίσχυσης των αποδοχών, σε συνάρτηση με τις οικονομικές συνθήκες και τις ανάγκες των εργαζομένων.