ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα επιδόματα: Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό μητρώο

Πίνακας περιεχομένων

Το προφίλ αυτό θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τα εισοδήματα, την περιουσιακή κατάσταση αλλά και το σύνολο των επιδομάτων που καταβάλλονται από διαφορετικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει συγκεντρωμένη εικόνα για όλες τις κοινωνικές παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης.

Στην καρδιά του νέου συστήματος θα βρίσκεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων, στην οποία θα καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει ένας πολίτης από το δημόσιο. Για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο «ψηφιακό προφίλ» που θα συγκεντρώνει τα βασικά στοιχεία που τον αφορούν.

Eπιδόματα βρίσκονται στο επίκεντρο ενός νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου που σχεδιάζεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή μέσα στη χρονιά, με τη δημιουργία εθνικού μητρώου παροχών και επιδομάτων. Πρόκειται για μια νέα πληροφοριακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο σύστημα όλα τα στοιχεία που αφορούν τις ενισχύσεις που λαμβάνει από το κράτος κάθε πολίτης.

Με το νέο αυτό εργαλείο, η διοίκηση θα αποκτήσει τη δυνατότητα να βλέπει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των επιδομάτων που λαμβάνει ένας δικαιούχος από διαφορετικούς δημόσιους φορείς. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας καθαρής εικόνας για το σύστημα κοινωνικής προστασίας, καθώς μέχρι σήμερα οι πληροφορίες παραμένουν κατακερματισμένες σε διαφορετικές υπηρεσίες.



Γιατί δημιουργείται το εθνικό μητρώο επιδομάτων

Η δημιουργία του μητρώου κρίθηκε απαραίτητη, καθώς σήμερα δεν υπάρχει ενιαία καταγραφή του συνολικού ύψους των παροχών που λαμβάνει κάθε δικαιούχος. Οι πληροφορίες βρίσκονται κατανεμημένες σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, γεγονός που δυσκολεύει τη συνολική αποτύπωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Τα κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα που καταβάλλει το δημόσιο ξεπερνούν τα δεκατρία δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο τα πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν σε υπηρεσίες όπως η ΔΥΠΑ, ο ΟΠΕΚΑ, το υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης εικόνα των συνολικών παροχών.

Πώς θα εντοπίζονται λάθη και στρεβλώσεις στα επιδόματα

Με τη λειτουργία του μητρώου, η διοίκηση θα μπορεί να ελέγχει συγκεντρωτικά όλα τα επιδόματα που λαμβάνει ένας πολίτης από οποιονδήποτε φορέα. Η πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα στοιχεία θα επιτρέπει τον εντοπισμό περιπτώσεων που σήμερα μπορεί να περνούν απαρατήρητες.

Για παράδειγμα, μπορεί να διαπιστωθεί ότι ένα επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται παρότι έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις, όπως αλλαγές στο εισόδημα ή στην οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Παράλληλα θα μπορεί να εντοπιστεί εάν κάποιος λαμβάνει περισσότερα από ένα επιδόματα που καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες.

Το σύστημα θα επιτρέπει επίσης τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων των δικαιούχων, όπως ο ΑΦΜ ή ο ΑΜΚΑ. Τυχόν λάθη σε αυτά τα δεδομένα μπορεί να οδηγούν σε λανθασμένες πληρωμές ή ακόμη και σε καταβολή μικρότερων ποσών από αυτά που προβλέπονται.

Τα επιδόματα που θα ενταχθούν πρώτα στο σύστημα

Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του μητρώου προβλέπεται να ενταχθεί μια σειρά από βασικά κοινωνικά επιδόματα. Η πιλοτική λειτουργία θα ξεκινήσει με παροχές που αφορούν μεγάλο αριθμό δικαιούχων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το επίδομα παιδιού, το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα στέγασης, το επίδομα ανεργίας, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το επίδομα γέννησης. Στο σύστημα σχεδιάζεται επίσης να ενταχθούν παροχές που αφορούν την αναπηρία και τη μακροχρόνια ανεργία.

Η επόμενη φάση μετά την πιλοτική λειτουργία

Μετά την πιλοτική εφαρμογή του εθνικού μητρώου παροχών, προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξη όλων των φορέων που χορηγούν κοινωνικές παροχές. Οι οργανισμοί θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα και να τροφοδοτούν συνεχώς τη βάση δεδομένων με ενημερωμένα στοιχεία.

Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας ενιαίας εικόνας για όλες τις κοινωνικές ενισχύσεις που καταβάλλονται στη χώρα, συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο τις πληροφορίες που μέχρι σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένες σε διαφορετικές υπηρεσίες.