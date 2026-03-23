ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ο νέος κατώτατος μισθός

Η ενίσχυση υπολογίζεται από 30,8 ευρώ έως και 70,40 ευρώ σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Κατώτατος μισθός: Θα να ανακοινωθεί στις 24 Μαρτίου με την εισήγηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για νέα αύξηση.

Η προσαρμογή θα αφορά αποδοχές που σήμερα ανέρχονται στα 880 ευρώ μεικτά και εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Η διαδικασία για την αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την κυβέρνηση να επαναλαμβάνει τον στόχο για περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων. Την ίδια ώρα, στο δημόσιο διάλογο κυκλοφορούν διαφορετικά σενάρια για το ύψος της αύξησης που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.

Τα πιθανά επίπεδα της νέας αύξησης

Σύμφωνα με όσα συζητούνται το τελευταίο διάστημα, η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού ενδέχεται να διαμορφώσει τις αποδοχές μεταξύ 910,8 ευρώ και 950,40 ευρώ μεικτά. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστιαία άνοδο που κυμαίνεται από 3,50% έως 8%.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός έως το 2027

Ο στόχος που έχει τεθεί για τα επόμενα χρόνια αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το 2027. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη παρουσιάζεται ως βασικός άξονας της πολιτικής για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο μέσος μισθός στην αγορά εργασίας κινείται ήδη σε επίπεδα μεταξύ 1.517 και 1.520 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη συνολική πορεία της οικονομίας και τη σταδιακή βελτίωση των αποδοχών.

Η σύνδεση μισθών και αγοράς εργασίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση της ανεργίας, η οποία έχει υποχωρήσει στο 7,5%, όταν σε προηγούμενη περίοδο βρισκόταν στο 18%. Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται ως σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει θετικά τις συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Το ξεπάγωμα των τριετιών και η ενίσχυση της απασχόλησης θεωρούνται παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση των εισοδημάτων. Η επίτευξη ποσοστού ανεργίας κάτω από το 10% προβάλλεται ως σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία.

Το κόστος για επιχειρήσεις και κράτος

Η αύξηση των μισθών συνδέεται άμεσα με το κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζονται πολιτικές μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών να φτάνει τις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Το δημοσιονομικό αποτύπωμα αυτής της πολιτικής είναι σημαντικό, καθώς κάθε μισή μονάδα μείωσης των εισφορών αντιστοιχεί σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιλογή αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να αυξήσουν τις αποδοχές των εργαζομένων.

Η εικόνα της απασχόλησης σήμερα

Σημαντικό ποσοστό εργαζομένων βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με 8 στους 10 να εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Το στοιχείο αυτό συνδέεται με το επίπεδο του μέσου μισθού, που προσεγγίζει τα 1.520 ευρώ.

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων θεωρείται βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανοδικής πορείας των μισθών. Σε αυτό το πλαίσιο, η μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων παρουσιάζεται ως εργαλείο για την περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων.