Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα – Έρχεται κοινωφελής εργασία για βανδαλισμούς

Αυξάνονται τα πρόστιμα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και εισάγονται αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάτες και περιστατικά βίας.

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μπαίνουν σε νέα φάση, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένα αναθεωρημένο πλαίσιο κυρώσεων που αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα για τους επιβάτες. Με τις νέες ρυθμίσεις, αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν διαθέτουν εισιτήριο, ενώ εισάγονται επιπλέον μέτρα για την ενίσχυση της συμμόρφωσης και της τάξης στο συγκοινωνιακό δίκτυο.

Παράλληλα, το νέο σύστημα επιχειρεί να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά φαινόμενα όπως η εισιτηριοδιαφυγή και η βία κατά εργαζομένων, ενσωματώνοντας πιο αυστηρές ποινές και εναλλακτικές μορφές κυρώσεων, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων συγκοινωνιών.

Αυξημένα πρόστιμα για παραβάσεις εισιτηρίου

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στο ύψος των προστίμων για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς το απαραίτητο εισιτήριο. Το ποσό για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 30 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Συναγερμός με νέα απάτη : Ψεύτικα μηνύματα για πρόστιμα Τροχαίας

Η ρύθμιση αφορά το σύνολο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνοντας λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ. Στόχος είναι η ενίσχυση της τήρησης των κανόνων από τους επιβάτες και η μείωση των φαινομένων παραβατικότητας.

Για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο καθορίζεται πλέον στα 50 ευρώ, αυξημένο κατά 16 ευρώ. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα μείωσης του ποσού στο μισό, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών, ενισχύοντας έτσι τη συμμόρφωση.

Μπαράζ ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα-Έρχονται πρόστιμα

Νέο πλαίσιο για περιστατικά βίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με τις νέες διατάξεις να προβλέπουν αυστηρότερη αντιμετώπιση επιθέσεων εναντίον ελεγκτών και προσωπικού.

Οι πράξεις αυτές δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως ενέργειες που επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία των συγκοινωνιών και την ασφάλεια των επιβατών. Για τον λόγο αυτό, διώκονται αυτεπάγγελτα, ενισχύοντας το αποτρεπτικό πλαίσιο.

Με τον τρόπο αυτό αποστέλλεται σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε περιστατικά βίας, ενώ επιχειρείται η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συγκοινωνιακού έργου.

Κοινωφελής εργασία για βανδαλισμούς

Στο νέο πλαίσιο εντάσσεται και η δυνατότητα επιβολής κοινωφελούς εργασίας σε περιπτώσεις βανδαλισμών σε υποδομές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Οι υπαίτιοι, πέραν των άλλων κυρώσεων, μπορούν να υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν καθαρισμούς και συναφείς παρεμβάσεις σε μέσα και εγκαταστάσεις του συγκοινωνιακού φορέα που έχει υποστεί ζημιές. Το μέτρο λειτουργεί ως εναλλακτική έναντι χρηματικών ποινών, ενισχύοντας παράλληλα την έννοια της ευθύνης.

Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια περιορισμού των φαινομένων φθοράς και ενίσχυσης της προστασίας των δημόσιων υποδομών.