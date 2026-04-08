Μεγάλη Τετάρτη: Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

Πίνακας περιεχομένων

Η Μεγάλη Τετάρτη κορυφώνεται με το Ιερό Ευχέλαιο και την τελετή του Νιπτήρος, μέσα από ακολουθίες με βαθύ συμβολισμό για τους πιστούς.

Η Μεγάλη Τετάρτη αποτελεί μία από τις πιο κατανυκτικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, με την Εκκλησία να τελεί από το πρωί σημαντικές ακολουθίες που συγκεντρώνουν τους πιστούς. Οι ναοί παραμένουν ανοιχτοί, ενώ τελείται ο εσπερινός και η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Καθώς προχωρά η ημέρα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε τελετές με ιδιαίτερο θεολογικό βάθος, που συνδέονται άμεσα με τα γεγονότα πριν από τα Πάθη. Οι ακολουθίες της ημέρας συνδυάζουν συμβολισμούς, ιστορικές αναφορές και μνήμες που παραμένουν ζωντανές στη χριστιανική παράδοση.

Το Ιερό Ευχέλαιο και ο σκοπός του

Κεντρική θέση στη Μεγάλη Τετάρτη κατέχει το Ιερό Ευχέλαιο, το οποίο τελείται σε όλες τις εκκλησίες πριν από την τελετή του Νιπτήρος. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ακολουθίες της Εκκλησίας, η οποία έχει ενταχθεί στα μυστήρια λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της.

Η τέλεσή του δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς πολλοί πιστοί το πραγματοποιούν και σε ιδιωτικούς χώρους, όπως τα σπίτια τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, η παρουσία του στη Μεγάλη Τετάρτη του προσδίδει ξεχωριστή βαρύτητα.

Σύμφωνα με το αγιογραφικό χωρίο από την επιστολή του Ιακώβου, το Ευχέλαιο συνδέεται άμεσα με την προσευχή και τη θεραπεία των ασθενών, καθώς η πίστη θεωρείται ότι συμβάλλει στην ίαση και τη συγχώρεση.

Οι απογευματινές ακολουθίες και η τελετή του Νιπτήρος

Το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης τελείται η Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια ακολουθεί η τελετή του Νιπτήρος. Η τελετή αυτή αποτελεί τον Όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης και περιλαμβάνει τέσσερα βασικά γεγονότα.

Πρώτο είναι ο Ιερός Νιπτήρας, δηλαδή το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών από τον Ιησού Χριστό, μία πράξη ταπεινότητας και προσφοράς. Ακολουθεί ο Μυστικός Δείπνος, που αποτελεί κεντρικό σημείο της χριστιανικής πίστης.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην προσευχή του Χριστού στο Όρος των Ελαιών, ενώ η ακολουθία ολοκληρώνεται με την προδοσία του Ιούδα, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη των Παθών.

Η ανάμνηση της αλείψεως με μύρο

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ανάμνηση ενός γεγονότος που τιμάται τη Μεγάλη Τετάρτη, τέσσερις ημέρες πριν από το Πάσχα. Πρόκειται για την αλείψη του Χριστού με μύρο από μία γυναίκα, η οποία, παρά τις επικρίσεις που δέχθηκε, υπερασπίστηκε από τον ίδιο.

Η πράξη αυτή συνδέεται με τη στάση του Ιησού απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονταν στο περιθώριο, καθώς έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία και φροντίδα προς όσους δεν γίνονταν αποδεκτοί από την κοινωνία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, το περιστατικό αποδίδεται σε διαφορετικό πρόσωπο, τη Μαρία, αδελφή του Λαζάρου, η οποία άλειψε τα πόδια του Χριστού και τα σκούπισε με τα μαλλιά της.

Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές γυναίκες, ενώ οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές κάνουν λόγο για μία, η οποία χαρακτηρίζεται ως πόρνη, αναδεικνύοντας διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο γεγονός.